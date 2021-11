Xavi no Barcelona: o que falta para o acerto com o novo treinador?

Após a demissão do técnico Ronald Koeman, o Barcelona corria ao mercado para buscar um novo treinador para o elenco. Finalmente, o profissional foi escolhido, e seu rosto já não é tão desconhecido assim: Xavi Hernández, ex-meia do Barça, foi selecionado e tem tudo para ser o dono do cargo.

Segundo infomações do jornal RCM1 , e como confirmou a Goal , uma delegação do Barcelona viaja para Doha nesta quarta-feira (03) para fechar o contrato com Xavi.

O que resta para confirmar o acordo?

Chegando a Doha, o vice-presidente, Rafael Yuste, e o diretor de futebol, Mateu Alemany, do Barcelona precisarão conversar com o atual clube do treinador, o Al-Sadd, pois Xavi ainda possui contrato com o time.

Este contrato ainda deveria permanecer por duas temporadas, colocando o objetivo à delegação de levar a rescisão do acordo, para que Xavi possa assinar com o Barça.

Enquanto não há confirmação do acordo, o interino Sergi Barjuan deve continuar cuidando do cargo, como fez no duelo contra o Dinamo Kiev, na vitória por 1 a 0.

Ainda na próxima partida do Barcelona, por La Liga, Barjuan assume. Para a semana que vem, Joan Laporta, presidente do clube catalão, deverá anunciar a chegada de Xavi ao comando, caso o acordo de rescisão com o Al-Sadd tenha se concretizado.