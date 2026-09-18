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Rian Rosendaal
Traduzido por

Xavi não liga para dispensado: "Ele teve de saber pela imprensa"

Países Baixos

Guus Til está fora da convocação da seleção holandesa, como ficou claro nesta sexta-feira. O técnico do PSV, Peter Bosz, lamenta principalmente a forma como o meia ofensivo recebeu a má notícia.

Til fez parte da convocação para a Copa do Mundo no verão passado, ainda sob o comando do antecessor de Xavi, Ronald Koeman. O jogador do PSV, aliás, atuou apenas como reserva na vitória por 5 a 1 sobre a Suécia, na fase de grupos.

Bosz considera uma pena que Til não tenha sido convocado por Xavi. "Pessoalmente, isso é extremamente lamentável para ele", suspirou o treinador do atual campeão de Eindhoven.

"Guus teve de saber pela mídia. Acho isso bastante notável. Se você esteve presente em uma Copa do Mundo, eu esperaria que ao menos ligassem para ele e lhe dissessem", acrescentou o surpreso Bosz. "Então ele teve de saber pela mídia."

"Quando eu fiquei fora na minha época, recebi uma ligação", disse o técnico do PSV em entrevista coletiva na tarde de sexta-feira. Como jogador, ele disputou oito partidas pela seleção, o mesmo número que Til tem no currículo.

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Ruben van Bommel, por outro lado, foi convocado por Xavi para os próximos jogos da Nations League. O ponta esquerda recebeu a boa notícia pessoalmente, como Bosz fez questão de destacar.

"Ele recebeu uma ligação e nos contou. Nosso objetivo não é necessariamente levar jogadores para a seleção holandesa. Mas isso nos deixa orgulhosos", concluiu o treinador do PSV.

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