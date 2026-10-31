Xavi Hernandez revela o verdadeiro motivo pelo qual Ronaldinho e Neymar não conseguiram igualar a longevidade de Lionel Messi no Barcelona

Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Holanda, Xavi, falou sobre a queda acentuada de rendimento de Ronaldinho após a conquista da Bola de Ouro, quando jogava pelo Barcelona. O lendário meio-campista espanhol afirmou que o declínio repentino do brasileiro se deveu exclusivamente à falta de motivação e vontade, e não ao seu notório estilo de vida fora de campo.

Publicidade

Uma queda repentina de rendimento

Xavi falou sobre a queda repentina de rendimento de Ronaldinho, seu ex-companheiro de equipe no Barcelona. O ídolo brasileiro teve uma queda perceptível em suas atuações pouco depois de conquistar a Bola de Ouro em 2005.

Embora muitos torcedores e comentaristas atribuam há tempos essa queda ao gosto do atacante por festas até tarde da noite, Xavi acredita que a causa foi outra. Para o espanhol, Ronaldinho simplesmente perdeu o espírito competitivo.

Depois de conquistar títulos nacionais e europeus na Catalunha, o atacante teve dificuldades para manter a motivação. O ex-meio-campista acredita que essa é uma armadilha psicológica na qual muitos atletas de elite acabam caindo.

Mentalidade, não festas até tarde

Em entrevista a Prakhar Gupta, Xavi explicou que Ronaldinho sentia que já tinha feito tudo o que havia para fazer no futebol de clubes. Depois de conquistar os principais títulos individuais e coletivos, sua motivação diária começou a diminuir.

Publicidade Publicidade

“Bem, acho que foi uma questão de mentalidade”, observou Xavi. “Ronaldinho ganhou absolutamente tudo: LaLiga e a Champions League com o Barcelona, além da Bola de Ouro. E então, provavelmente pensou: ‘Certo, já fiz tudo’.”

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Comparação entre grandes atacantes

Para ilustrar seu argumento, Xavi comparou a mentalidade de Ronaldinho à determinação incansável de Lionel Messi. O atacante argentino passou quase duas décadas atuando no mais alto nível do futebol.

“Se você o comparar, por exemplo, com Leo Messi, Ronaldinho era do tipo... ‘Já fiz minha parte’”, acrescentou Xavi. “E Messi queria mais. Continuou seguindo em frente. Isso é por causa da mentalidade, não das festas.”

Publicidade

Xavi também traçou um paralelo com a trajetória de Neymar depois que o ponta trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Ele disse: “Isso também aconteceu com ‘Ney’. Ele teve uma grande fase no Barcelona, onde conquistamos uma Champions League, e depois assinou com o PSG. Nesse caso, também acho que foi uma questão de mentalidade.”

Manter a excelência no mais alto nível

Xavi encerrou sua análise elogiando a longevidade sem igual de Messi e Cristiano Ronaldo. Ele observou que jogadores que não percebem que sua motivação está diminuindo nunca continuam sendo a mesma força em campo.

Publicidade

“Quando você não percebe que sua mentalidade está em declínio, caindo muito, e você já não é o mesmo jogador”, concluiu. “O mesmo não aconteceu, por exemplo, com Cristiano Ronaldo ou Messi, que são como feras.”