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O técnico dos Países Baixos, Xavi Hernandez, demonstrou entusiasmo após o sorteio das quartas de final da Liga das Nações da UEFA colocar sua equipe diante de Portugal. Ele vê o confronto de ida e volta como um teste importante para medir a evolução do elenco na busca por uma vaga entre os quatro finalistas.

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Um grande confronto aguarda a equipe de Xavi

O sorteio em Nyon definiu um confronto de peso para março de 2027, colocando os Países Baixos diante de uma seleção portuguesa que também busca regularidade. Para Xavi, a partida será uma oportunidade de medir o nível atual de sua equipe no cenário internacional. Os neerlandeses chegaram a esta fase após terminar em segundo lugar no grupo, enquanto os adversários lideraram o Grupo 4 à frente da Noruega, apesar de terem sofrido recentemente uma dura derrota por 4 a 1 para a Dinamarca.

Apesar da irregularidade dos resultados recentes, incluindo uma goleada sofrida por 5 a 0 diante da Alemanha, Xavi vê semelhanças entre as duas seleções, que passam por períodos de mudança estrutural. "É um teste muito bom para nós. Eles estão em uma situação parecida. São duas equipes em transição", disse Xavi nos canais oficiais da KNVB. "Qualquer um dos países possíveis seria um grande desafio. Não será fácil, mas Portugal também nem sempre teve facilidade."

Em busca de fazer história contra um velho conhecido

Portugal segue sendo um adversário de peso: venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao derrotar os Países Baixos na final. Hernandez não esquece esse histórico e reconhece a experiência vencedora do elenco português. Ele destacou que a atual geração de jogadores de Portugal tem a valiosa experiência de conquistar títulos, algo que sua jovem equipe neerlandesa precisa aprender a superar para ter sucesso.

Além disso, estas quartas de final marcam uma nova era para o adversário após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, que encerrou sua carreira lendária com 146 gols. "Esta geração tem a experiência de conquistar títulos", afirmou Xavi. "Vamos analisar Portugal a fundo a partir de agora. Vi o jogo deles contra o País de Gales. Venceram por 3 a 2, sofreram muito, mas venceram. É um grupo talentoso. Todos estarão prontos para o confronto."

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Preparação para o Campeonato Europeu

Para a comissão técnica dos Países Baixos, esses jogos têm uma importância que vai muito além do título da Liga das Nações. Com o Campeonato Europeu no horizonte, Xavi vê essas partidas oficiais como a preparação ideal para um torneio. Ele acredita que enfrentar adversários de alto nível é a única maneira de garantir que seus jogadores estejam preparados psicológica e taticamente para os maiores desafios.

"É disso que também precisamos. Jogamos muito bem em casa contra a Alemanha, mas muito mal fora. Agora sabemos como funciona enfrentar grandes seleções. Estamos nos preparando para um Campeonato Europeu. A Liga das Nações é um torneio que ganhou cada vez mais valor nos últimos anos e também é uma preparação perfeita para isso", acrescentou o técnico.

Um calendário apertado pela frente

Os confrontos das quartas de final ocorrerão em um momento decisivo da temporada dos clubes, quando as competições europeias entrarão na reta final. Xavi espera poder contar com seus principais jogadores durante esse período intenso. "Muitas vezes, todos estão em sua melhor forma nessa época, desde que os jogadores permaneçam em condições de jogar. Espero que possamos chegar a essas partidas com um grupo em forma e forte. São jogos que esperamos com entusiasmo", concluiu.