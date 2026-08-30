Xavi foi alertado sobre jogador que nunca havia atuado pela seleção da Holanda

Youri Mulder está muito impressionado com as atuações de Wouter Burger na Bundesliga. O analista espera que o meio-campista do TSG Hoffenheim entre rapidamente no radar do técnico da seleção Xavi.

Em entrevista ao De Telegraaf, Mulder aponta Burger como o jogador para ficar de olho nesta temporada na Alemanha. "Um jogador subestimado na Holanda, que está florescendo de vez na Bundesliga."

Na visão do ex-atacante do Schalke 04, Burger está entre os principais jogadores do elenco do Hoffenheim. "Um clube que faz um bom trabalho quando se trata de desenvolver jogadores e de levar os jogadores certos para o clube. Burger se tornou um dos melhores meio-campistas da Bundesliga."

Mulder, porém, vê um obstáculo em relação à seleção holandesa. O especialista em Bundesliga teme que Burger tenha saído do radar na Holanda, já que atua no exterior desde 2021.

"Na Holanda, ele saiu do radar, mas certamente deveria entrar na lista do novo técnico da seleção, Xavi", conclui Mulder, em recado ao novo comandante da seleção holandesa.

Burger atuou por diversas seleções de base da Holanda, incluindo a Jong Oranje. O ex-jogador do Feyenoord ainda não teve oportunidade de atuar pela seleção principal holandesa.