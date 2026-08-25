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Siep Engelen

Traduzido por

Xavi faz grande revelação sobre Frenkie de Jong na seleção da Holanda: “Ele disse em catalão que...”

Países Baixos
F. de Jong
Xavi Hernández

Para muitos, é um mistério o que Xavi quis dizer no fim de sua primeira entrevista coletiva na terça-feira, em Zeist. O novo técnico da seleção holandesa passou temporariamente ao catalão, mas Valentijn Driessen já esclareceu a situação. 

“Ele falou isso em catalão, não foi traduzido. Mas indicou que Frenkie de Jong será seu jogador-chave”, garante Driessen em um vídeo de De Telegraaf. “O próprio Xavi também sempre foi isso, aliás. Junto com, entre outros, Sergio Busquets.” 

“Ele disse que Frenkie de Jong entende muito bem sua filosofia e a maneira como ele quer jogar”, explica Driessen. “Eles já trabalharam juntos no Barcelona, claro, então ele vai realmente ser seu braço direito.” 

“Frenkie terá de fazer isso por ele, também terá de conseguir levar o resto dos jogadores junto”, afirma Driessen, que, aliás, duvida se essa é uma boa escolha de Xavi. “Se essas realmente são as qualidades de Frenkie de Jong...” 

“Claro que sim em termos de qualidades futebolísticas, mas em relação a conduzir um grupo inteiro de jogadores? Isso ainda vamos ter de ver.” 

“Acabei de falar rapidamente também com o médico, porque De Jong, claro, se lesionou nos Estados Unidos. Mas no fim de setembro ele provavelmente não estará presente, durante a primeira Data Fifa”, prossegue Driessen. 

“Talvez Xavi até o convoque para estar junto, porque então ele vai naturalmente explicar aos jogadores exatamente o que quer. Nesse caso, talvez seja útil convocá-lo, mas ele não vai jogar.”

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