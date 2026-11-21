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A promessa do Barcelona Xavi Espart trouxe notícias positivas sobre sua recuperação após sofrer uma lesão grave no El Clásico. O jogador de 19 anos, que recentemente acertou sua permanência de longo prazo no clube, segue determinado a realizar o sonho de passar toda a carreira no Barcelona.

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A recuperação após a lesão no El Clásico

O jovem viu sua rápida ascensão ao elenco principal ser interrompida ao sofrer uma lesão grave no tornozelo durante o El Clásico , partida que deveria ser um momento marcante de sua carreira, mas acabou se tornando uma provação física. Segundo relatos, o jogador provavelmente ficará fora de ação até o início do ano novo. Apesar do revés, o atleta formado na base adota uma postura paciente em relação ao retorno. Ele ressaltou que sua prioridade é se recuperar completamente, em vez de apressar a volta aos gramados e correr o risco de uma recaída que poderia atrasar ainda mais sua evolução.

Ao falar sobre o desgaste físico e mental da reabilitação, o defensor admitiu que o começo da recuperação foi especialmente difícil. "Estou me sentindo muito melhor depois da lesão. As duas primeiras semanas foram muito difíceis, mas agora estou melhor. Não quero apressar nada. Preciso ter certeza de que vou me recuperar adequadamente", explicou, segundo o AS.

Compromisso com o Barcelona

A atualização sobre a lesão chega em um momento importante para o defensor, que recentemente acertou sua permanência de longo prazo no Barcelona . Ao assinar um novo contrato válido até 2030, o clube demonstrou enorme confiança em seu potencial. Para o jogador, nunca houve dúvida sobre onde queria estar. Durante a cerimônia oficial de assinatura, realizada no gabinete do presidente, ele descreveu o Barcelona como o "clube da minha vida".

Espart tem objetivos claros para sua trajetória no Camp Nou, e conquistar títulos europeus está no topo de sua lista de desejos. "Quero passar toda a minha carreira no Barcelona. Chegar aqui é difícil, mas permanecer é tão difícil quanto. Meu sonho é construir minha carreira neste clube", afirmou.

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As comparações com Philipp Lahm

A inteligência tática do jovem chamou a atenção do técnico Hansi Flick, que chegou a compará-lo à lenda alemã Philipp Lahm. O elogio de um treinador que trabalhou de perto com Lahm no Bayern de Munique e na seleção tem um peso considerável, embora o próprio jogador prefira manter os pés no chão, mesmo reconhecendo a confiança que as palavras lhe deram.

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"Recebi a comparação com Lahm como um elogio, e ela me surpreendeu um pouco. Não quero me comparar a ninguém, especialmente a Lahm, que teve uma carreira incrível. Ouvir o treinador dizer isso me deu mais confiança", revelou Espart.

A versatilidade como trunfo

Um dos principais motivos da comparação com Lahm é a capacidade de Espart de atuar bem em diferentes funções em campo. Embora tenha jogado predominantemente como lateral-esquerdo nesta temporada, sua versatilidade tática permite que ele ocupe outras posições conforme a necessidade da comissão técnica. Essa disposição fez dele um dos favoritos da comissão desde sua passagem das categorias de base para o elenco principal.

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Formado em La Masia, o defensor passou anos observando os maiores ídolos do clube para aprimorar seu próprio jogo. "Nesta temporada, joguei mais como lateral-esquerdo, mas vou atuar onde o treinador precisar. Cresci assistindo ao Barcelona e a Sergio Busquets quando ele jogava no meio-campo. Adaptei-me a todas as posições em que me pediram para jogar", revelou.