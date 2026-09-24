A confiança de Flick e o choque dos minutos no time principal

Em entrevista aos canais oficiais da RFEF, Espart confessou que não esperava assumir um papel tão importante tão cedo na carreira. No entanto, ele afirmou que sempre se sentiu preparado para o desafio caso a oportunidade surgisse. "Sou muito jovem e poder jogar tantos minutos no Barça não era algo que eu esperava, mas eu sabia que, se o momento chegasse, eu seria capaz", explicou o jovem. Sua ascensão não surpreendeu apenas o mundo do futebol, mas também teve um impacto profundo em seu círculo mais próximo. Sua família e seus amigos, todos torcedores do gigante catalão desde sempre, estariam tendo dificuldade para processar sua repentina ascensão ao estrelato.

O orgulho gerado por essa conquista é uma grande força motriz para o adolescente enquanto ele segue lidando com as pressões do futebol profissional. Espart destacou a alegria que seu sucesso trouxe para as pessoas ao seu redor, afirmando: "Meus amigos e minha família, por serem muito Barça também, estão pirando. Isso me deixa muito orgulhoso ao ver que eles ficam tão felizes pelos meus sucessos". Essa influência de pés no chão deve ser crucial à medida que ele continua equilibrando as expectativas da torcida do Barcelona com seu próprio desenvolvimento profissional sob o olhar atento da comissão técnica na Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Versatilidade e a evolução tática de uma joia de La Masia

Um dos principais motivos para a rápida integração de Espart ao elenco principal é sua notável flexibilidade tática. Técnicos modernos valorizam jogadores capazes de atuar em várias zonas do campo, e a jovem promessa do Barcelona se encaixa perfeitamente nesse perfil. Embora muitos torcedores o tenham visto entrar na linha defensiva, sua formação futebolística começou em uma área completamente diferente do campo. Ele revelou que passou a grande maioria de seus anos de desenvolvimento como primeiro volante, antes de uma mudança tática durante seu período no Cadete B (sub-16) alterar completamente o rumo de sua carreira. Essa capacidade de adaptação se tornou sua marca no futebol profissional.

Espart detalhou sua trajetória posicional, destacando como passou de volante a uma peça defensiva multifuncional. "A primeira coisa que eu sou é jogador", observou. "Joguei a vida toda como volante, mas no meu segundo ano como cadete me colocaram na lateral direita e fui bem. Subi e atuei como lateral, mas, se faltasse um meio-campista, podiam me colocar ali. Gostaram bastante disso e no Barça joguei como lateral-esquerdo, posso jogar como interior... No começo, foi bem difícil para mim. Eu tinha assumido que jogava como lateral e, se me colocavam como um '6', era difícil me adaptar. Mas você se acostuma. Sempre disse que o importante é jogar."

Essa mentalidade de colocar o time em primeiro lugar permitiu que Hansi Flick usasse Espart como um verdadeiro canivete suíço tático, tapando buracos em toda a linha defensiva e no meio-campo sempre que lesões ou fadiga atingem o elenco. Seja apoiando pela esquerda ou oferecendo estabilidade defensiva na função de volante, o conforto do jovem com a bola, uma marca da formação de La Masia, segue evidente. Ao abraçar cada função que lhe foi oferecida, Espart garantiu que continue indispensável para a dinâmica do time principal, provando que sua qualidade técnica é acompanhada por uma alta inteligência futebolística e disposição para aprender em serviço.

Ambições internacionais e o sonho com La Roja

Ao refletir sobre seu momento atual e seus objetivos para o futuro, Espart não escondeu a ambição de chegar ao topo do futebol internacional. "Estar lá com a seleção principal seria incrível, é onde estão os melhores. É algo com que você sonha desde pequeno", admitiu. Apesar do apelo da equipe principal, ele segue profundamente comprometido com suas atuais obrigações internacionais, acrescentando: "Na sub-21 temos uma grande equipe, jogadores de excelente qualidade, e fora de campo nos damos muito bem. Sempre gostei de estar com a seleção, é uma fonte de orgulho e estou muito feliz". Enquanto continua se destacando por clube e seleção, parece ser apenas uma questão de tempo até que esses sonhos de infância se tornem realidade.