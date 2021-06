Xavi: "Disse duas vezes não ao Barcelona, não tenho pressa em treiná-los"

O ex-jogador e técnico do Al Saad explicou os motivos pelos quais descartou ser o treinador do Barça duas vezes

Xavi Hernández explicou os motivos pelos quais recusou o Barcelona duas vezes, em entrevista a "La Vanguardia". O técnico do Al Saad disse que "por sorte ou desgraça disse duas vezes não ao Barcelona, por circunstâncias diferentes, familiares, profissionais, contratuais... e dizer não é muito difícil, porque sou culé, mas não era o momento", sinalizou Xavi, que elogiou a temporada do Barça apesar do gosto amargo da parte final.

Questionado sobre se foi contatado pelo Barça para substituir o atual técnico Koeman, Xavi afirmou sem entrar em detalhes que "não era o momento". Mas deixou a porta aberta para treinar o Real Madrid no futuro.

"O que vier vai vir, será analisado e decidiremos. Chegaram coisas anos atrás, mas não era o momento. Veio o Barça e não era o momento. Não há pressa. Xabi Alonso disse outro dia que queria ser técnico à sua maneira e me sinto identificado".

Xavi também comentou sobre seu momento no Al Saad, do Qatar. "Renovamos por dois anos, estamos muito confortáveis e abertos a outras ofertas, mas com calma. Minha prioridade ahora é a família e não sinto necessidade de sair. Estou bem como estou. Aprendendo, errando, dentro de um projeto muito bonito, que não passa só pelo Al Saad mas também pela Copa do Mundo no Qatar, que está a um ano. Terei um papel importante".