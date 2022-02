Xavi coloca fim à 'novela Dembelé': 'Tem contrato, ele é parte do elenco'

A novela Dembélé x Barcelona ganhou mais um capítulo. Isso porque o técnico Xavi relacionou o atacante para o clássico contra o Atlético de Madrid neste domingo (6), no Campo Nou, pela La Liga.

"Neste momento é jogador do clube e tem sido um excelente profissional. O seu empenho é impecável. Nos minutos em que precisarmos dele, ele irá nos ajudar, não tenho dúvidas", disse o técnico em entrevista coletiva antes da partida.

Dembélé havia sido afastado recentemente devido ao impasse sobre a sua renovação com o Barcelona. No entanto, Xavi solicitou o retorno do atacante.

"Aqui estamos todos no mesmo barco, somos uma família e decidimos juntos. Somos um time e decidimos coisas, tomamos a decisão dadas as circunstâncias. Tem contrato e nada mais, creio que pode nos ajudar e entendo que haja gente ferido, mas amanhã o jogo é duro e a torcida tem que vir animada e estar com a equipe".

O impasse pela renovação contratual de Deméblé dura há mais de um mês. O Barça quer um novo vínculo com o francês, mas o atacante não aceitou as condições impostas. A situação irritou a diretoria do clube, que optou pelo afastamento, que foi breve após o chamado de Xavi.

"Não se encontrou uma solução para as circunstâncias. Agora são outras, tem contrato, é parte do plantel, decidiram, da mesma maneira, encontrar uma solução, mas as coisas mudaram, é jogador do time, faz parte do elenco e não podemos dar um tiro no pé. É uma decisão do clube e o usaremos quando crer que seja conveniente".

"Sou uma pessoa muito conciliadora e tento encontrar a melhor solução. Não encontramos a solução e temos que encontrar uma nova. Estamos tentando o melhor para o clube e entendemos que Ousmane tem que estar lá. Não são circunstâncias futebolísticas, mas fazem parte da vida de um treinador do Barça", concluiu.