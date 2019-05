Xabi Alonso revela como Mourinho planejava "parar Messi" no Barcelona

O ídolo da torcida Merengue é o atual técnico do time infantil do clube

Xabi Alonso teve uma carreira sólida e gloriosa como jogador dos maiores clubes da Europa, entre eles o , e revelou seu segredo de como o técnico Jose Mourinho planejava “parar” Lionel Messi quando a equipe enfrentava o .

“Quando a gente conseguia controlar um pouco melhor a partida, o Sergio Ramos me falava: Xabi, o Messi vai para lá. Então nós não íamos pressionar Xavi [Hernández], e eu ficava mais atrás com Messi. Com isso, a gente conseguia ter um pouco mais de controle e eles não ficavam tão perigosos”, disse o espanhol em entrevista ao programa The Coaches Voices (As vozes dos técnicos).

Xabi fez parte do elenco dos Blancos durante os anos de 2009 a 2014, sob o comando do português, e é considerado um ídolo da torcida. Atualmente, ele treina o time infantil do Real Madrid.

O ex-jogador também explicou que foi treinado por diferentes técnicos e estilos (Mouinho, Benítez, Ancelotti, Pep Guardiola) e que o seu estilo próprio é “ser um time ofensivo”.

“Busco criar uma equipe que tome a iniciativa, que queira a bola, que os jogadores saibam se conectar entre eles e criar automatismos”, concluiu.