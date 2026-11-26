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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, confirmou que Wesley Fofana pediu desculpas formalmente após uma entrevista polêmica, concedida sem autorização do clube, provocar forte reação negativa. O zagueiro francês foi criticado por torcedores do Chelsea depois de aparentemente brincar com um pênalti desperdiçado em um momento decisivo durante sua longa participação em um podcast.

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Alonso confirma pedido de desculpas de Fofana

O técnico do Chelsea procurou encerrar a questão disciplinar interna envolvendo Fofana. O zagueiro se complicou com a direção do clube ao conceder uma entrevista de duas horas e meia ao YouTuber francês Zack Nani sem autorização do Chelsea. Durante a conversa, o tom descontraído de Fofana ao falar de uma eliminação recente em uma copa teria irritado parte da torcida.

A polêmica surgiu das declarações de Fofana sobre a eliminação do Chelsea para o Liverpool na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O zagueiro desperdiçou um pênalti decisivo na derrota por 6 a 5 nas cobranças em Anfield, após o empate por 1 a 1 no tempo normal. Durante o podcast, o ex-jogador do Leicester City apareceu rindo ao descrever sua cobrança, que passou por cima do travessão, depois que seus companheiros Emmanuel Emegha, Valentin Barco e Giorgi Mamardashvili também haviam participado do desfecho dramático.

Em entrevista coletiva antes do confronto com o Nottingham Forest pela Premier League, Alonso deixou claro que o assunto havia sido tratado internamente. “Conversamos com ele [Fofana] sobre isso. Ele pediu desculpas”, disse Alonso, segundo o Evening Standard. O espanhol foi firme ao avaliar a conduta do jogador: “Não foi certo. Ele disse que esse tipo de coisa não vai se repetir.”

Fofana explica o pênalti desperdiçado

Fofana falou com franqueza, embora talvez de forma descontraída demais, sobre seu papel na derrota para o Liverpool. O zagueiro já vinha tendo uma noite difícil depois de cometer um pênalti por toque de mão, convertido por Cody Gakpo, pouco depois de Morgan Rogers abrir o placar para o Chelsea. Apesar dos dois contratempos, Fofana afirmou que superou rapidamente a decepção com o resultado em Anfield.

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“Foi difícil aceitar o jogo contra o Liverpool, mas segui em frente rápido porque isso faz parte do futebol”, disse Fofana durante a entrevista com Nani. “Assumi a responsabilidade pelo pênalti. Errei a cobrança e, bom, eu já sabia que não era um bom cobrador, sabe [risos]?”

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A experiência para lidar com a pressão

Apesar das críticas, Fofana defendeu sua decisão de cobrar o pênalti, citando seu papel como um dos jogadores mais experientes de um elenco relativamente jovem do Chelsea. Ele explicou que sua experiência o ajudou a lidar com o erro com mais facilidade do que alguns companheiros menos experientes talvez conseguiriam. Segundo o zagueiro, o fato de já ter enfrentado adversidades permitiu que ele não se abalasse com os ataques pessoais após a cobrança desperdiçada.

“Mas, depois do pênalti, tomei a iniciativa porque sou um dos jogadores mais experientes. Havia muitos garotos em campo. E, bom, era preciso ir lá, sabe? Você tem que tentar. E, do meu ponto de vista, se eu falhar, bom, já passei por muita coisa. Já vivi muita coisa. Se eu falhar, não é que não seja importante. É ruim, claro. Mas, para mim, se sou eu quem está sendo atacado, não tem problema”, explicou Fofana.

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Superando o erro em Anfield

O zagueiro concluiu suas declarações descrevendo em detalhes a falha técnica na cobrança e até mencionou a reação da torcida. Ele afirmou que, no futebol moderno, os resultados mudam rapidamente a percepção das pessoas e apontou a vitória do Chelsea sobre o Manchester United, apenas três dias depois, como o momento em que a história da derrota para o Liverpool começou a perder força para o elenco.

“Não é a primeira vez que sou atacado. Tudo bem, não importa. Não estou nem aí. Sei que haverá outro jogo em três dias. Três dias depois, você vence e as pessoas esquecem. Já esqueceram seu pênalti. É assim que o futebol funciona. Fui lá, cobrei e errei. Mandei uma verdadeira beleza de chute muito acima do travessão. Você viu minha cobrança? Chutei muito alto mesmo [risos]. Lembro de um torcedor lá no alto que conseguiu pegar a bola. Mas, sim, errei, sabe? Agora dou risada porque isso faz parte do futebol. É assim que acontece. E, bom, é isso”, disse Fofana.