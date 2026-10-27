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Xabi Alonso afirmou que vai comemorar se o Chelsea marcar contra seu ex-clube, o Liverpool, na Copa da Liga Inglesa, em Anfield. O Chelsea terá de fazer isso sem o astro brasileiro Joao Pedro, que ficará semanas afastado por um problema na coxa sofrido durante um treino na véspera da péssima derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur, no clássico de sábado em Stamford Bridge.

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Alonso promete comemorar contra o Liverpool

Alonso ainda guarda carinho pelo Liverpool, onde passou cinco anos como jogador, conquistou a Copa da Inglaterra e levantou a taça da Champions League de 2005 após marcar o gol de empate contra o Milan em Istambul. No entanto, antes do confronto pela Copa da Liga Inglesa, o técnico do Chelsea deixou claro que não vai repetir a comemoração contida de alguns jogadores diante de seus ex-clubes.

“É claro que vou comemorar, com certeza”, disse Alonso. “Com todo o respeito, porque certamente tenho carinho pelo Liverpool pelo período em que joguei lá. Mas agora estou em uma função diferente. Preciso apoiar meu time. Preciso apoiar meu clube. Luto pelo meu clube e, se marcarmos, vou comemorar com todo o respeito.”

Lesão de Joao Pedro deixa Chelsea com poucas opções no ataque

Pedro deve desfalcar o Chelsea na visita a Anfield e nos confrontos com Manchester United e Sunderland pela Premier League. Assim, o jogador de 25 anos ficará fora pelo menos até a próxima pausa para jogos de seleções. Isso deixa Alonso com dois atacantes de ofício: Danny Welbeck, de 35 anos, e Emmanuel Emegha, que ainda não estreou desde sua transferência do Strasbourg no verão.

Welbeck deve começar como titular, depois de ter entrado apenas aos 88 minutos contra o Tottenham, apesar de estar em plenas condições físicas. Naquela partida, Alonso optou por colocar Geovany Quenda e usar Morgan Rogers como falso nove, mas o Chelsea teve dificuldades para ameaçar o Tottenham e muitas vezes recorreu a chutões na esperança de criar alguma chance.

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Alonso explica decisão sobre o Liverpool e defende Wirtz

Alonso poderia estar no banco dos mandantes em Anfield se sua carreira como treinador tivesse seguido outro caminho. Seu nome foi associado pela primeira vez ao Liverpool em 2024, quando Jurgen Klopp estava de saída. Questionado sobre o assunto, ele disse: “Bem, naquela época eu estava no (Bayer) Leverkusen e sabia da situação, mas decidi ficar. Foi a decisão que tomei naquele momento.”

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Alonso treinou Florian Wirtz no Leverkusen e, ao responder às críticas à contratação do jogador pelo Liverpool por 116 milhões de libras, afirmou: “Um dos principais motivos para eu estar aqui é o tempo que passei com ele no Leverkusen. Ele era um jogador especial. Ele me ajudou muito. Aprendi muito com ele e, agora que está no Liverpool, continuo acompanhando-o. Sabemos que o próximo passo é sempre interessante, e ele está chegando lá.”

O que vem pela frente para Alonso e o Chelsea?

O Chelsea vai a Anfield em busca de uma reação após a derrota no clássico, com Welbeck provavelmente comandando o ataque contra o ex-clube de Alonso.

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Depois, o Chelsea enfrenta Manchester United e Sunderland pela Premier League antes da pausa para jogos de seleções. Alonso terá de encontrar gols sem Pedro nas três partidas.



