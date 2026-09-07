O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, gostaria de tê-lo contratado, mas Georginio Wijnaldum preferiu permanecer na Arábia Saudita. O jogador da seleção holandesa, com 96 partidas disputadas, assinou um contrato de um ano com o Al-Ittihad e, com isso, não retornará à Premier League.

O agora jogador de 35 anos conhece muito bem a Inglaterra: lá, atuou primeiro durante um ano pelo Newcastle United, antes de viver o período mais vitorioso de sua carreira com a camisa do Liverpool, de 2016 a 2021.

Com os Reds, ele conquistou, entre outros títulos, a Champions League e o Campeonato Inglês. Depois, passou por Roma e PSG, antes de vestir a camisa do Al Ettifaq durante três anos.

Lá, porém, seu contrato havia expirado no verão, motivo pelo qual Wijnaldum, mesmo após o fechamento da janela de transferências, poderia ter assinado com o Chelsea como jogador sem clube, equipe com a qual também teria havido conversas.

Neste verão, o Chelsea, com o novo técnico Xabi Alonso (44), promoveu uma mudança perceptível em sua estratégia de transferências . Além de estrelas renomadas, o clube londrino também aposta em jogadores experientes, que devem trazer suas qualidades de liderança para a equipe. Assim, além do atacante Danny Welbeck (35), também chegou Jordan Henderson (36), antigo companheiro de Wijnaldum no Liverpool.