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A pressão sobre Xabi Alonso aumenta depois que o Chelsea sofreu sua terceira derrota seguida na Premier League, ao perder por 3 a 2 para o Nottingham Forest na noite de sexta-feira. Em uma partida marcada pelas vaias da própria torcida a Wesley Fofana após uma entrevista polêmica, o técnico pediu união ao clube.

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Chelsea sofre terceira derrota seguida

A má fase do Chelsea na Premier League continuou na noite de sexta-feira, quando o time perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Forest . Foi a terceira derrota consecutiva do Chelsea no campeonato, aumentando a pressão sobre o técnico Alonso. O Forest assumiu o controle da partida com um belo gol de voleio de Igor Jesus logo no início, antes de Morgan Gibbs-White marcar duas vezes para garantir a vitória dos donos da casa. Emmanuel Emegha, que entrou no decorrer do jogo, marcou duas vezes para os visitantes, mas seus gols acabaram não sendo suficientes.

Além do resultado, a noite foi marcada pelo clima tenso no setor da torcida visitante. Fofana virou alvo dos torcedores do próprio clube, que vaiaram o zagueiro toda vez que ele tocou na bola .

Alonso pede união no vestiário

Apesar da tensão crescente em campo e nas arquibancadas, Alonso saiu em defesa de Fofana na entrevista coletiva após a partida. O técnico do Chelsea ressaltou que todo o clube precisa permanecer unido para superar o momento difícil.

“Precisamos permanecer unidos, e todos que estão no vestiário, todos no time, são necessários”, disse Alonso, segundo a TNT Sports. “Precisamos ajudar uns aos outros e passar juntos por esses momentos difíceis, sem deixar ninguém de fora.

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“Precisamos apoiar a todos. Isso porque precisamos de todos e precisamos da torcida. Precisamos de todos os jogadores. Precisamos permanecer unidos, porque, caso contrário, as coisas ficarão mais complicadas. É isso que queremos fazer.”

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Por que a torcida do Chelsea vaiou Fofana

A irritação com Fofana teve origem em uma entrevista não autorizada ao youtuber francês Zach Nani. Nas imagens, o zagueiro pareceu brincar sobre o pênalti que perdeu na disputa por pênaltis contra o Liverpool, que eliminou o Chelsea da Copa da Liga Inglesa no mês passado.

O francês teria pedido desculpas aos companheiros pelas declarações, mas sua noite contra o Forest piorou quando ele cometeu o pênalti que resultou no segundo gol de Gibbs-White.

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Questionado se a reação hostil da torcida dificultaria a escalação de Fofana daqui para a frente, Alonso evitou se comprometer. “Bem, estou pensando logo após o jogo e nos próximos jogos. Vamos ver”, respondeu.

Futuro incerto para Alonso e Fofana

Alonso agora terá de lidar com uma situação delicada enquanto prepara o Chelsea para os próximos compromissos. As três derrotas seguidas na Premier League já aumentaram a pressão sobre o técnico, deixando pouca margem para erros.

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Decidir como lidar com Fofana será um de seus dilemas mais urgentes nos próximos dias. Reintegrar um jogador que perdeu o apoio da torcida que acompanha o time fora de casa traz riscos evidentes, mas Alonso se comprometeu publicamente a manter o elenco unido.