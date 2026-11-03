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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, acredita que Romeo Lavia finalmente deu a volta por cima em Stamford Bridge após uma atuação dominante na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United. Depois de uma difícil sequência de lesões desde sua chegada a Londres, o meio-campista belga parece ter consolidado seu lugar como peça fundamental no meio-campo do Chelsea.

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Lavia brilha contra o Manchester United

Lavia deixou para trás os problemas físicos. O meio-campista de 22 anos disputou seus primeiros 90 minutos completos em uma partida oficial pelo Chelsea no confronto da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, na semana passada. Apenas três dias depois, repetiu o feito físico na vitória crucial por 2 a 0 sobre o Manchester United.

O belga chegou ao Chelsea vindo do Southampton em 2023, mas passou por um período notoriamente difícil afastado dos gramados. Agora, plenamente recuperado, comanda o meio-campo de Alonso com autoridade e regularidade.

Alonso elogia mentalidade de alto nível

Alonso, que sabe exatamente o que é necessário para ditar o ritmo das partidas no mais alto nível, fez questão de elogiar Lavia após a vitória. O treinador espanhol destacou a crescente confiança do meio-campista em sua condição física.

“Sabemos que Rom está se sentindo melhor, mais forte e mais confiante para jogar mais minutos e suportar uma carga maior”, disse Alonso ao site oficial do clube. “Ele saiu de uma partida inteira em Anfield para, menos de 72 horas depois, jogar daquela maneira e com aquela energia [contra o Manchester United]. Às vezes, a cabeça é mais importante do que as pernas, e agora ele está bem mentalmente.”

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O técnico do Chelsea ficou particularmente impressionado com os aspectos técnicos da atuação do jovem. “Foi uma atuação de altíssimo nível. Nas últimas três semanas, tenho visto Romeo em ótima forma”, afirmou. “Do ponto de vista de um meio-campista, a atuação dele foi muito completa. Ele fez muitas coisas boas e estou feliz por ele. Merece muito reconhecimento. Fez muitas coisas certas.

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“Ele sempre fazia a ligação entre a defesa e os jogadores de ataque, conseguia inverter o jogo, tomou muitas decisões certas e foi muito dinâmico e competitivo. Não apenas nesta partida, mas nas últimas duas ou três semanas, ele vem jogando em um nível muito bom, e estou muito feliz por ele.”

Reação após as decepções

A vitória veio em um momento crucial para o Chelsea. Antes do fim de semana, o time havia perdido para o Tottenham na Premier League e sofrido uma dolorosa eliminação nos pênaltis diante do Liverpool na Copa da Liga Inglesa. A reação contra o Manchester United devolveu à equipe um impulso importante e levou os comandados de Alonso de volta às posições de classificação para a Champions League.

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Ao comentar o resultado, Lavia disse: “Foi uma partida muito importante e uma vitória importante. Acho que o esforço coletivo foi incrível. Todos, desde os jogadores que começaram até os que entraram depois, estavam comprometidos, e acho que isso é um bom sinal para o que vem pela frente.”

O belga também reconheceu sua evolução após uma recuperação desgastante. “Gosto de dizer que meu trabalho é facilitar o trabalho dos jogadores à minha frente e de todos ao meu redor. Então estou feliz por ter conseguido fazer isso e ajudar o time a conquistar uma boa vitória”, acrescentou. “Estou me sentindo muito à vontade. Como sempre disse, houve muito trabalho ao longo das semanas que ninguém vê, com todos no clube, no centro de treinamento. Então estou muito feliz por tudo estar dando resultado e espero que continue assim.”

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Em busca da Champions League

De volta ao grupo dos quatro primeiros colocados, o Chelsea agora precisa aproveitar essa base sólida. O retorno de Lavia à melhor condição física dá a Alonso um grande reforço no meio-campo, praticamente como uma nova contratação para o restante da temporada.

O desafio imediato do Chelsea é manter a regularidade. Depois de superar uma semana turbulenta, consolidar sua posição entre os classificados para a Champions League exigirá a mesma postura disciplinada e cheia de energia demonstrada contra o Manchester United.