Especulações do verão encerradas
Palmer, natural de Manchester e torcedor do Manchester United desde a infância, foi fortemente associado a uma transferência para Old Trafford durante a última janela de transferências. Os rumores ganharam força após uma temporada profundamente frustrante para o atacante no oeste de Londres.
Um problema persistente na virilha prejudicou boa parte de sua temporada anterior, limitando-o a apenas 34 partidas em todas as competições. Foi uma queda acentuada em relação aos 52 jogos que disputou no ano anterior. A perda de rendimento alimentou rumores de que ele estaria insatisfeito no clube. No entanto, seus problemas físicos estão totalmente superados, e o Chelsea garantiu sua permanência a longo prazo com um novo contrato no início deste mês.
Alonso descarta rumores de saída
Os dois rivais da Premier League chegaram a conversar durante o verão sobre uma transferência de Andrey Santos. Apesar do diálogo entre os clubes, Alonso ressaltou a jornalistas na tarde de sexta-feira que o futuro de Palmer nunca entrou nas negociações.
Para encerrar de vez os rumores, o técnico do Chelsea afirmou que a permanência de seu principal atacante estava totalmente assegurada. “Não houve conversas sobre [sua saída], e ele sempre fez parte dos planos”, declarou Alonso. “Não houve discussões sobre ele não estar aqui.”
Responder nos grandes jogos
Com a janela de transferências fechada e totalmente recuperado fisicamente, Palmer volta a ter seu desempenho em campo como foco. O atacante por vezes teve dificuldade para influenciar partidas contra adversários do tradicional grupo dos seis grandes, algo que seu técnico quer vê-lo melhorar. Alonso espera que seu setor ofensivo esteja à altura da ocasião e tenha uma atuação marcante.
“Todos precisam mostrar seu melhor nível em todos os jogos, mas, nos grandes confrontos, às vezes é mais difícil por causa da qualidade do adversário, da qualidade do jogo”, explicou Alonso. “Precisamos ajudar os atacantes a receber a bola no lugar certo, para que participem e estejam conectados ao jogo.”
Teste decisivo em Stamford Bridge
O Chelsea recebe o Manchester United neste sábado, em um confronto importante pela Premier League. Com um novo contrato e totalmente recuperado, Palmer tem uma grande oportunidade de responder ao desafio de seu técnico e desmontar o clube pelo qual torcia na infância.