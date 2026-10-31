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Cole Palmer Manchester United 2025-26 crestGetty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

Xabi Alonso esclarece rumores sobre a transferência de Cole Palmer para o Manchester United e lança desafio ao astro do Chelsea para os “jogos grandes”

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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, rejeitou categoricamente as especulações de que Cole Palmer tenha estado perto de se transferir para o Manchester United durante a janela de transferências do verão. O treinador espanhol afirma que o jogador da seleção inglesa continua sendo peça fundamental do projeto em Stamford Bridge, apesar de ter passado por um período difícil na temporada passada.

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Especulações do verão encerradas

Palmer, natural de Manchester e torcedor do Manchester United desde a infância, foi fortemente associado a uma transferência para Old Trafford durante a última janela de transferências. Os rumores ganharam força após uma temporada profundamente frustrante para o atacante no oeste de Londres.

Um problema persistente na virilha prejudicou boa parte de sua temporada anterior, limitando-o a apenas 34 partidas em todas as competições. Foi uma queda acentuada em relação aos 52 jogos que disputou no ano anterior. A perda de rendimento alimentou rumores de que ele estaria insatisfeito no clube. No entanto, seus problemas físicos estão totalmente superados, e o Chelsea garantiu sua permanência a longo prazo com um novo contrato no início deste mês.

Alonso descarta rumores de saída

Os dois rivais da Premier League chegaram a conversar durante o verão sobre uma transferência de Andrey Santos. Apesar do diálogo entre os clubes, Alonso ressaltou a jornalistas na tarde de sexta-feira que o futuro de Palmer nunca entrou nas negociações.

Para encerrar de vez os rumores, o técnico do Chelsea afirmou que a permanência de seu principal atacante estava totalmente assegurada. “Não houve conversas sobre [sua saída], e ele sempre fez parte dos planos”, declarou Alonso. “Não houve discussões sobre ele não estar aqui.”

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Responder nos grandes jogos

Com a janela de transferências fechada e totalmente recuperado fisicamente, Palmer volta a ter seu desempenho em campo como foco. O atacante por vezes teve dificuldade para influenciar partidas contra adversários do tradicional grupo dos seis grandes, algo que seu técnico quer vê-lo melhorar. Alonso espera que seu setor ofensivo esteja à altura da ocasião e tenha uma atuação marcante.

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“Todos precisam mostrar seu melhor nível em todos os jogos, mas, nos grandes confrontos, às vezes é mais difícil por causa da qualidade do adversário, da qualidade do jogo”, explicou Alonso. “Precisamos ajudar os atacantes a receber a bola no lugar certo, para que participem e estejam conectados ao jogo.”

Teste decisivo em Stamford Bridge

O Chelsea recebe o Manchester United neste sábado, em um confronto importante pela Premier League. Com um novo contrato e totalmente recuperado, Palmer tem uma grande oportunidade de responder ao desafio de seu técnico e desmontar o clube pelo qual torcia na infância.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.