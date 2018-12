Xabi Alonso é o nome predileto da direção do Bayern para ser o futuro treinador da equipe

Presidente deseja a volta do jogador agora para comandar a equipe alemã

Xabi Alonso encerrou sua carreira de jogador há cerca de um ano e meio. Agora, no que depender do presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, o ex-jogador voltará ao clube bávaro como treinador.

“Era um general dentro de campo. Atraía todas as bolas, distribuía o jogo magicamente. Ele pensava rápido e jogava rápido”, afirmou Rummenigge em entrevista à revista Kicker.

“Desejo que ele voltasse em algum momento ao Bayern. Xabi irradia uma autoridade natural, teve fantásticos treinadores, fala vários idiomas… Uma personalidade extraordinária”, completou.

Xabi Alonso defendeu o Bayern em três temporadas (2014/15, 2015/16, 2016/17), disputou 79 jogos e marcou cinco gols.