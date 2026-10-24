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Xabi Alonso confirmou que Joao Pedro desfalcará o Chelsea no confronto com o Tottenham pela Premier League no sábado, após sofrer uma lesão durante um treino. O jogador da seleção brasileira, principal destaque do Chelsea nesta temporada com cinco gols e três assistências em seis partidas pelo campeonato, passará agora por mais exames para determinar a gravidade do problema no joelho.

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Pedro fica fora da lista de relacionados do Chelsea

O Chelsea sofreu uma baixa importante para o clássico londrino contra o Tottenham, com Pedro fora da lista de relacionados. Segundo a Sky Sports, o atacante foi desfalque após sofrer uma lesão que está sendo avaliada pela equipe médica do clube.

Pedro apareceu em imagens do treino de sexta-feira, mas não foi considerado em condições de jogar. Em sua ausência, Alonso escalou Geovany Quenda como titular pela primeira vez nesta temporada da Premier League. O Chelsea chegou à partida na quarta colocação, com 13 pontos.

Alonso confirma lesão de Pedro no treino

Alonso explicou que o problema surgiu durante os últimos preparativos do Chelsea para a partida e admitiu que o clube só saberá a gravidade da lesão depois da realização de exames.

À Sky Sports, Alonso disse: “Ontem, no treino, ele sentiu algo e, no momento, está com um pouco de líquido. Então, precisamos fazer alguns exames para saber a gravidade da lesão. É decepcionante, mas precisamos seguir em frente.” A baixa é significativa: Pedro já marcou cinco gols e deu três assistências em apenas seis jogos pelo campeonato nesta temporada.

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Penders substitui Martinez, lesionado, no gol

Pedro não foi a única mudança que Alonso precisou fazer após a vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Everton no último fim de semana. Mike Penders entrou no time no lugar de Emi Martinez, que deixou o campo de maca após uma colisão no Hill Dickinson Stadium e, desde então, passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma fratura na mandíbula.

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Josh Acheampong, Maxence Lacroix e Levi Colwill mantiveram suas posições na defesa à frente de Penders. O Tottenham, por sua vez, chegou ao clássico na 17ª colocação, com seis pontos, após conquistar sua primeira vitória da temporada ao bater o Coventry City por 3 a 1 na partida anterior.

O que vem pela frente para Pedro e o Chelsea

O Chelsea agora aguardará com apreensão os resultados dos exames de Pedro nos próximos dias. Alonso espera que o problema no joelho seja leve, permitindo que o atacante volte rapidamente e mantenha a boa fase enquanto o Chelsea tenta permanecer entre os quatro primeiros colocados e busca títulos nas copas nacionais.