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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, classificou a Copa da Liga Inglesa como a prioridade “menos importante” do clube na temporada após a derrota apertada de sua equipe em Anfield. O Chelsea foi eliminado pelo Liverpool nos pênaltis depois de um empate tenso por 1 a 1 na quarta fase da competição.

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Chelsea sofre derrota dolorosa nos pênaltis em Anfield

Morgan Rogers abriu o placar para o Chelsea em cobrança de pênalti, mas Cody Gakpo também marcou de pênalti para o Liverpool e deixou o jogo empatado em 1 a 1 na noite de quarta-feira. A partida acabou sendo decidida nos pênaltis, com vitória dos anfitriões por 6 a 5 após o zagueiro Wesley Fofana, do Chelsea, acertar a trave.

Apesar da eliminação, os visitantes tiveram uma atuação defensiva firme em Anfield. O goleiro Mike Penders se destacou pelo Chelsea e deu estabilidade à defesa, ajudando a manter o confronto equilibrado durante todo o primeiro tempo.

Alonso lamenta detalhes decisivos após derrota nos pênaltis

Ao comentar a disputa de pênaltis, o ex-meio-campista do Liverpool reconheceu a dureza da derrota, mas elogiou o esforço de sua equipe. "Sempre que um jogo chega aos pênaltis, alguém vai achar duro ser eliminado da competição", afirmou Alonso. "Foi muito equilibrado dos dois lados. Nos pênaltis, tudo pode acontecer.

"Eles tiveram uma atuação boa o suficiente para competir em Anfield. Sofremos o gol de pênalti e o jogo ficou empatado. A partida foi muito equilibrada para os dois lados.

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"É claro que o resultado não foi o que queríamos. Não era o que esperávamos antes do jogo. Quando se chega aos pênaltis, você sabe que um dos lados vai sair triste. Nesse caso, fomos nós."

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O técnico do Chelsea também fez questão de destacar as intervenções decisivas de seu goleiro. "Mike Penders teve uma atuação segura", acrescentou Alonso. "Não cedemos muitas chances, mas ele foi bastante estável e seguro em suas intervenções. Isso foi muito importante para nós no primeiro tempo."

Eliminação na Copa da Liga Inglesa é um "pequeno revés" para o Chelsea

Apesar da decepção, Alonso viu pontos positivos na atuação geral de sua equipe. "Mas eu diria que jogamos em um nível competitivo muito bom, tivemos uma boa atuação", disse. "Acho que mostramos uma evolução. Era isso que queríamos. Jogamos com coragem. A partida foi muito, muito equilibrada. Poderia ter ido para qualquer lado. Nenhuma das equipes criou muitas chances."

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O treinador também revelou que sua equipe precisou fazer ajustes táticos durante a partida. "E também tentamos superar momentos difíceis. Depois da lesão, tivemos que lidar com a situação e mudar algumas coisas", observou, antes de minimizar a importância do torneio. "Mas é um pequeno revés nesta competição. Provavelmente é a competição menos importante para nós neste ano, então precisamos seguir em frente."

O fato de Alonso minimizar a importância da copa chama especialmente a atenção porque o Chelsea não disputa competições europeias nesta temporada, o que deixa o clube com poucas oportunidades de conquistar títulos.

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De olho no fim de semana, Alonso ressaltou que a Premier League é a prioridade absoluta. "Isso é futebol. Faz parte do nosso trabalho. Vínhamos mostrando um bom nível, e é isso que é necessário para jogar nesses estádios", afirmou. "Assim que sairmos de Anfield, nosso foco será o sábado, será a Premier League. É o principal e o mais importante. A Premier League é o foco principal. Não temos muito tempo para nos recuperar porque o jogo é no sábado, no primeiro horário, então precisamos mudar o foco rapidamente."

Pouco tempo até confronto importante pela Premier League

O Chelsea terá pouco tempo para se preparar para enfrentar o Manchester United, que atravessa dificuldades, em uma partida da Premier League marcada para o primeiro horário deste sábado. A sequência de jogos deixa o elenco com um tempo mínimo de recuperação e obriga Alonso a tirar rapidamente o foco de seus jogadores da eliminação na copa, na quarta-feira, para voltar às principais ambições da equipe na liga.

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Enquanto isso, a vitória do Liverpool mantém o clube na disputa da Copa da Liga Inglesa. A equipe seguirá em Anfield para as quartas de final, quando receberá o Bournemouth em busca de uma vaga nas semifinais.