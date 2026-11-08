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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, desafiou seu elenco a reconquistar um lugar entre a elite europeia após um início promissor em sua primeira temporada em Stamford Bridge. Embora tenha aproveitado o calendário menos carregado para implementar suas ideias táticas, o espanhol admite que está ansioso para trocar as semanas tranquilas de treinos pela agitação das competições continentais.

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Ambições europeias em Stamford Bridge

Alonso teve um início produtivo no oeste de Londres, mas o espanhol já pensa em um futuro no qual sua agenda estará muito mais cheia. Embora a ausência de compromissos europeus nesta temporada tenha permitido um trabalho tático intenso em Cobham, o ex-técnico do Bayer Leverkusen quer que essas “semanas longas” fiquem no passado.

O Chelsea ocupa atualmente a quarta posição na Premier League, com 16 pontos conquistados nas nove primeiras partidas. Essa base sólida no campeonato nacional foi construída em um período no qual Alonso pôde se concentrar exclusivamente nos treinos. Ainda assim, o treinador vê a ausência das competições continentais como uma situação temporária, que precisa ser resolvida até a próxima temporada, no mais tardar.

Antes do confronto com o Sunderland, equipe que, surpreendentemente, concilia compromissos europeus nesta temporada, Alonso deixou claras suas intenções. “A ambição é voltar a estar lá [na Europa]”, disse o treinador do Chelsea ao site oficial do clube. “[Queremos] que esta seja a única temporada em que temos semanas longas. O objetivo, o desejo, a vontade é ter semanas cheias, ter que lidar com três jogos por semana, e assim nos veremos muito mais.”

A construção de uma nova identidade em Cobham

A ausência de jogos no meio da semana pode ter sido uma vantagem inesperada para Alonso durante essa fase de transição. Ela lhe deu o tempo necessário para criar vínculos com um elenco jovem e trabalhar os conceitos específicos de jogo posicional que marcaram seu sucesso na Bundesliga. No entanto, o ex-meio-campista, que conquistou dois títulos da Champions League como jogador, continua atento ao panorama mais amplo.

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Alonso sabe bem que a tradição de um clube como o Chelsea exige presença na Champions League. Embora valorize o tempo que teve para implementar sua filosofia, ele insiste que um clube do prestígio do Chelsea deve estar no mais alto nível. “Não é que isso doa agora, porque você lida com a situação, mas é onde queremos estar”, acrescentou Alonso ao falar sobre a atual ausência de jogos no meio da semana.

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Conquistar o direito de competir

Apesar da confiança no potencial do elenco, Alonso não tem ilusões sobre a dificuldade de voltar à elite. Ele acredita que a equipe tem qualidade para enfrentar as melhores do continente, mas ressalta que os resultados em campo precisam justificar essas ambições. Para Alonso, o caminho de volta à Europa exige excelência diária e regularidade na Premier League.

“Queremos jogar na Europa, em grandes estádios, enfrentar equipes de ponta da Europa, porque acho que podemos estar lá, mas precisamos conquistar esse direito”, afirmou Alonso.

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Vontade de voltar à elite

Como um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração, Alonso disputou 119 partidas na Champions League, experiência que moldou sua visão como treinador. Ele entende o desgaste físico e mental de um calendário intenso, mas vê essas exigências como uma marca do sucesso. Sua missão agora é despertar no elenco em Stamford Bridge a mesma vontade de competir no mais alto nível.

“Gostamos de futebol e, infelizmente, só podemos comentar [o que aconteceu durante uma semana de jogos europeus]”, concluiu Alonso. “A sensação é que queremos estar lá, mas precisamos merecer.”