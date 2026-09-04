Os londrinos se esforçaram intensamente para contratar o francês Manu Koné (25), da Roma. As conversas entre todas as partes estariam bastante avançadas, segundo o especialista em transferências Gianluca Di Marzio. Falava-se em valores entre 60 e 70 milhões de euros pela transferência. No fim das contas, porém, os giallorossi não aprovaram o negócio porque, segundo o Footmercato, não encontraram um substituto adequado em tão pouco tempo. Eles teriam tentado contratar Youssouf Fofana (27, Milan) e o ex-jogador da Bundesliga Pierre-Emile Höjbjerg (31, Olympique de Marselha).

O interesse concreto do Chelsea se manifestou, segundo o portal, entre outras coisas, no fato de que o técnico Xabi Alonso (44) tentou convencer Koné por telefone a se transferir para Stamford Bridge. Além disso, o treinador também teria perguntado ao seu ex-pupilo do Real, Kylian Mbappé, sobre Koné. O astro teria falado "nos mais altos termos" sobre seu companheiro na seleção francesa.

Koné não goza de grande prestígio apenas com Alonso e Mbappé. Thierry Henry, lendário atacante da França, o elogiou antes da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, em entrevista ao SPORTbible, chamando-o de "um dos melhores meio-campistas centrais que existem". Henry treinou Koné há quase dois anos como técnico da seleção francesa sub-23 nos Jogos Olímpicos de Paris. A equipe de Koné e da atual estrela do Bayern, Michael Olise, conquistou a medalha de prata naquela ocasião.

Desde então, Koné vem jogando "brilhantemente", seguiu Henry: "Ele pode acabar passando um pouco despercebido, porque as pessoas falam sobre (Ousmane) Dembélé, Désiré Doué, (Bradley) Barcola, (William) Saliba ou (Ibrahima) Konaté. Já ele, as pessoas não têm no radar. Eu o considero um jogador extremamente sólido."

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Quem o Chelsea quer contratar no lugar de Manu Koné?

Koné se transferiu após a Olimpíada por 18 milhões de euros do Gladbach para a Roma, onde é peça importante e somou cinco participações em gols em 37 partidas na temporada passada. Pela seleção principal da França, ele já soma 19 jogos.

Enquanto isso, o Chelsea ainda quer contratar um jogador para o meio-campo central. Aparentemente, o campeão mundial de clubes procurou o ex-jogador do Liverpool Georginio Wijnaldum (36) com esse objetivo. Depois de sua saída do clube saudita Al-Ettifaq, ele está sem clube e, por isso, ainda poderia ser contratado mesmo com a janela de transferências fechada.