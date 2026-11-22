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Xabi Alonso luta para manter o emprego em Stamford Bridge após uma sequência desastrosa culminar em uma derrota humilhante em casa. O espanhol foi alertado de que sua passagem pelo oeste de Londres pode terminar mais cedo se não conseguir uma virada imediata e expressiva nos resultados e nas atuações.

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Torcida em Stamford Bridge se volta contra Alonso durante goleada

A frustração tomou conta de Stamford Bridge no sábado, quando o Chelsea desmoronou e perdeu por 4 a 1 para o Leeds . O revés veio depois de uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland, que atravessa dificuldades, duas semanas antes, e de uma derrota incomum em casa para o rival Tottenham.

Os torcedores manifestaram sua irritação e gritaram "você não sabe o que está fazendo" em direção ao banco quando Malo Gusto entrou em campo. Embora haja compreensão de que seus métodos precisam de tempo para funcionar, as substituições de Alonso têm sido alvo frequente de críticas.

Cundy dá veredicto duro sobre atuação 'repugnante'

O ex-jogador do Chelsea Jason Cundy fez duras críticas à talkSPORT após o colapso diante do Leeds e alertou que uma mudança se aproxima se não houver uma reação imediata.

"Estamos péssimos. Fomos muito ruins, foi muito ruim… Não consigo acreditar no que acabei de ver", disse Cundy. "Foi uma atuação preocupante, preocupante. Se isso continuar, Alonso não vai manter o emprego, pode ter certeza."

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Ao destacar as derrotas consecutivas para Sunderland e Leeds, equipes que atravessam dificuldades, ele condenou a derrocada. "Você não pode fazer o que fez contra o Sunderland, não pode fazer o que fez contra o Leeds hoje e perder esses dois jogos", acrescentou. "Fomos repugnantes hoje, absolutamente repugnantes. Ainda estou tentando encontrar as palavras… a cada minuto que passava, piorávamos, e o Leeds melhorava."

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Distância crescente para o Arsenal gera preocupação com a metade de baixo da tabela

Após 11 jogos na Premier League, o Chelsea ocupa a oitava posição e já está 12 pontos atrás do líder Arsenal. A queda de rendimento levou Cundy a questionar em que posição o clube terminará a temporada.

"É quase inacreditável o quanto fomos ruins, sério, não estou nem brincando. Estou preocupado… Estou preocupado com o rumo desta temporada", admitiu Cundy. "Agora, de verdade, estou preocupado… Estou preocupado com o que esta temporada reserva para nós."

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Ele acrescentou: "Estou sendo completamente sincero, não sei se vamos terminar… Parecemos um time da metade de baixo da tabela, facilmente da metade de baixo da tabela ... qualquer um poderia ter nos vencido, fomos ruins a esse ponto. Estou tendo muita dificuldade para entender como conseguimos jogar tão mal."

Testes decisivos contra adversários em dificuldades estão por vir

Alonso terá um teste imediato, com jogos consecutivos contra equipes próximas da parte de baixo da tabela. O Chelsea visita o Nottingham Forest, que atravessa dificuldades, no próximo fim de semana, antes de receber o Crystal Palace, ameaçado de rebaixamento, uma semana depois. Com a pressão aumentando, qualquer resultado que não sejam duas vitórias pode ser fatal para suas perspectivas.