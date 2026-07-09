X se irrita: “O Marrocos deveria ter recebido um cartão vermelho por isso!”

Um momento marcante na quinta-feira, durante a partida da Copa do Mundo entre França e Marrocos. Pouco antes de Kylian Mbappé cobrar um pênalti, foi possível ver que Issa Diop falava baixinho com Ousmane Dembélé. No entanto, o zagueiro marroquino não foi punido por isso.

No meio do primeiro tempo, a França recebeu um pênalti, após uma falta de Noussair Mazraoui em Mbappé. Dembélé então pegou a bola, o que por um instante deu a impressão de que ele iria cobrar o pênalti.

Enquanto o VAR ainda verificava se o pênalti havia sido marcado corretamente, Dembélé e Diop tiveram uma conversa a sós. Nesse momento, Diop levou a mão à boca por duas vezes, enquanto dizia algo ao francês.

A FIFA introduziu uma nova regra para esta Copa do Mundo. Jogadores que, com a mão na boca, disserem algo a um adversário devem receber cartão vermelho direto por isso.

Isso já aconteceu, por exemplo, na partida da fase de grupos entre Turquia e Paraguai. Na ocasião, Miguel Almirón recebeu cartão vermelho ao dizer algo com a mão na boca ao adversário Mert Müldür.

No caso de Diop, aliás, não parecia que ele tivesse dito algo ofensivo a Dembélé, a julgar pela reação deste último. No entanto, nos regulamentos da FIFA não há distinção entre palavras ofensivas ou não ofensivas ditas com a mão na boca.

O momento também chamou a atenção dos usuários do X. “Olha só, Diop cobriu a boca, mas a decisão foi: sem cartão vermelho”, escreveu alguém. Outro tuitou: “Diop com a mão na boca na direção de Dembélé, mas o árbitro e o VAR simplesmente deixaram passar.”