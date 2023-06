Wydad AC x Al Ahly ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Champions League Africana

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela segunda partida da final da competição continental; veja como acompanhar na TV e na internet

Não só de UEFA Champions League que o futebol mundial respira nesse final de semana, isso porque, Wydad AC e Al Ahly se enfrentam na tarde deste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Mohamed V, em Casablanca, no Marrocos, pela segunda partida da grande final da Champions League Africana. Na partida de ida, o Al Ahly venceu pelo placar de 2 a 1 e garante o título com o empate. A partida não teve transmissão divulgada.

Será um duelo de multi campeões do torneio, já que o Al Ahly conquistou o troféu 10 vezes na história (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021). Enquanto o Wydad AC levou o caneco em outras duas oportunidades, em 1992 e 2017, essa última em cima do próprio Al Ahly.

No histórico dos últimos cinco confrontos, o Al Ahly leva ligeira vantagem, tendo vencido três jogos contra dois do Wydad AC. Na questão de gols marcados, o Al Ahly também vence, neste mesmo período, foram sete gols marcados e cinco sofridos.

Prováveis escalações

Wydad AC: El Motie; El Amloud, Farhane, Zola e Attiat-Allah; Jaadi, Jabrane e Daoudi; El Hassouni; Sambou e El Moutajari

Al Ahly: Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdel Monem e Maâloul; Attia; Tau, Dieng, Hamdi Fathi e Hussein El Shahat; Kahraba

Desfalques

Wydad AC

Sem desfalques confirmados.

Al Ahly

Sem desfalques confirmados.

