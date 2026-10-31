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O Wrexham de Phil Parkinson sofreu duas derrotas consecutivas no campeonato pela primeira vez nesta temporada após perder por 1 a 0 para o Sheffield United em Bramall Lane. O atacante Ben Brereton Diaz marcou seu primeiro gol na temporada no primeiro tempo e colocou o Sheffield United de Chris Wilder, em recuperação, de vez na disputa por uma vaga nos playoffs da Championship.

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Gol no primeiro tempo garante vitória suada

Diaz marcou de perto aos 30 minutos, ampliando para três jogos a série invicta do United e garantindo a quinta vitória da equipe no campeonato nesta temporada. O resultado leva a equipe de South Yorkshire ao 10º lugar, a apenas um ponto dos seis primeiros. Já o Wrexham permanece na 17ª posição da tabela após acertar apenas uma finalização no alvo, nos segundos finais.

Donos da casa aproveitam domínio inicial

Os donos da casa começaram melhor, mas Jordan Ayew e Sydie Peck desperdiçaram as primeiras chances. Depois, Lewis O'Brien, do Wrexham, teve uma finalização forte bloqueada por Japhet Tanganga, capitão do Sheffield United. O United abriu o placar aos 30 minutos, quando o goleiro Anthony Patterson espalmou uma finalização colocada de Ayew nos pés de Diaz, que mandou para a rede. Pouco depois, Wilder, técnico da equipe da casa, ficou furioso quando Harrison Burrows não teve um pênalti marcado a seu favor após uma entrada de Dom Hyam, capitão dos visitantes.

A entrada de Sam Smith e Max Cleworth no intervalo melhorou o desempenho dos visitantes. O ex-atacante do Sheffield United Kieffer Moore finalizou por cima do travessão, enquanto Ben Sheaf fez um desarme no último instante para impedir Ayew, que havia alcançado um passe longo do goleiro Michael Cooper. Nos acréscimos, Peck exigiu uma defesa de Patterson antes de Smith cabecear sem força, permitindo uma defesa tranquila.

Desde o início da temporada passada, apenas o Blackburn Rovers (39) perdeu mais pontos na Championship após estar em vantagem do que o United (34), que também perdeu duas vezes para o Wrexham na temporada passada depois de sair na frente em ambas. Ainda assim, terminar uma partida do campeonato sem sofrer gols pela quinta vez nesta temporada agradou a Wilder, que disse à BBC Radio Sheffield: "Uma vitória merecida. Na minha opinião, o melhor time venceu.

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"Pedi aos nossos jogadores que empolgassem a torcida, e acho que fizeram isso com sua disposição e postura. Achei que jogamos um futebol muito bom."

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Desfalques no ataque limitam os visitantes galeses

Em contrapartida, o Wrexham sentiu muito a falta dos atacantes lesionados Josh Windass, Nathan Broadhead e Callum O'Hare e terminou a partida com apenas 0,6 gol esperado (xG). Desde o início da Championship da temporada passada, o percentual de vitórias da equipe galesa cai de 40,4% para 27,3% sem Windass, artilheiro da equipe na última temporada, enquanto sua média de pontos por jogo diminui de 1,53 para 1,18 na ausência dele.

Ao comentar o início lento de sua equipe e a falta de eficiência no ataque, o técnico Parkinson disse à BBC Radio Wales: "Seja qual for a forma de jogar, são 11 contra 11. É preciso vencer os duelos individuais e levar a melhor sobre o adversário direto. Sempre vou analisar a mim mesmo e a minha contribuição. Sou o técnico e, obviamente, minha responsabilidade é significativa. Mas também disse aos jogadores que, nos primeiros 45 minutos, fizemos com que eles parecessem uma equipe muito boa.

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"Precisamos ser muito honestos e analisar individualmente nossas atuações para garantir que, quando entrarmos em campo na quarta-feira à noite (contra o Middlesbrough), estejamos prontos para enfrentar de igual para igual uma equipe de ponta."

Middlesbrough será o próximo desafio do Wrexham em má fase

A equipe de Parkinson precisa encontrar rapidamente uma forma de oferecer mais perigo no ataque antes do difícil confronto de quarta-feira à noite pela Championship contra o Middlesbrough, que está entre os primeiros colocados. Para encerrar a sequência de duas derrotas, terá de mostrar muito mais eficiência ofensiva enquanto seus principais atacantes seguem fora. Já o United tentará aproveitar a solidez defensiva para entrar na zona dos playoffs na próxima rodada.