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A EFL multou o Wrexham em £ 75 mil (US$ 99.800), com um terço do valor suspenso, por relacionar Issa Kabore e Callum O'Hare para partidas quando nenhum dos dois era elegível. O clube da Championship só escapou da perda de pontos porque perdeu o primeiro jogo e O'Hare permaneceu no banco no segundo. Agora, busca nomear alguém para o cargo de secretário do clube.

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Wrexham é multado por irregularidades na inscrição de Kabore e O'Hare

A EFL multou o Wrexham depois que Kabore foi incluído na equipe contra o Birmingham City em 28 de agosto e O'Hare foi relacionado cinco dias depois, contra o Millwall. A documentação necessária não havia sido apresentada corretamente para nenhum dos dois jogadores.

Segundo o The Athletic, o Wrexham escapou de uma perda de pontos porque perdeu a primeira partida e teve a sorte de O'Hare permanecer no banco contra o Millwall. Phil Parkinson deixou o jogador de 28 anos fora de campo devido ao cansaço provocado por sua transferência de £ 7 milhões do Sheffield United, concluída apenas 24 horas antes.

Comunicado do clube explica as duas irregularidades nas inscrições

Se O'Hare tivesse jogado por apenas alguns minutos no sul de Londres, em 2 de setembro, os precedentes da EFL indicam que o Wrexham poderia ter perdido aqueles três pontos. Bury (2015-16), Rotherham United (2014-15) e AFC Wimbledon (2013-14) sofreram essa punição após escalarem jogadores sem condições de jogo em partidas da liga que venceram. Já o Cambridge United recebeu apenas uma multa em 2023, quando um jogador sem condições de jogo ficou no banco e não entrou na derrota para o Barnsley pela League One.

“A primeira irregularidade diz respeito à inclusão de Issa Kabore entre os relacionados e à sua entrada como substituto na derrota para o Birmingham City pela Championship, na sexta-feira, 28 de agosto de 2026”, informou o clube em comunicado. “O clube tinha a documentação correta que autorizava Kabore a trabalhar, mas não a apresentou devidamente à EFL, o que o deixou sem condições de disputar a partida. A segunda irregularidade diz respeito à inclusão de Callum O'Hare entre os relacionados para a vitória sobre o Millwall pela Championship. O'Hare não havia sido inscrito a tempo de ter condições de disputar a partida. Ele não entrou em campo. O clube está tomando as medidas necessárias para evitar que problemas desse tipo voltem a ocorrer.”

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Michael Williamson explica seu papel nas transferências de verão

As falhas nas inscrições ocorreram antes da chegada de Steve Nickson ao cargo de diretor esportivo, em 7 de setembro, e não tiveram relação com Parkinson nem com sua comissão técnica. O Wrexham está sem secretário do clube há cerca de um ano, em meio a uma reestruturação destinada a ajudar as operações fora de campo a acompanhar o ritmo de três acessos consecutivos, das divisões fora da EFL até a Championship.

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Shaun Harvey, diretor que antes conduzia a maior parte das negociações de transferências, deixou de participar das atividades cotidianas em 7 de julho. Assim, o diretor-executivo Michael Williamson assumiu essa função até a chegada de Nickson, vindo do Newcastle United. Em entrevista ao The Athletic durante a pausa para os jogos de seleções em setembro, o americano afirmou: “Não sou diretor esportivo. Não finjo ser. Foi por isso que contratamos um. O que fiz foi suprir a necessidade de negociar com os empresários e os clubes. É exaustivo e toma muito tempo. Todo mundo tenta fazer um joguinho: nós avaliamos o jogador em um valor, eles o avaliam em outro, e é preciso negociar de um lado para o outro. Eu estava lá para fechar os termos comerciais finais e depois passar o processo à área administrativa para que fosse concluído e documentado. Foi uma responsabilidade que fiquei muito feliz em passar para Steve assim que ele chegou.”

O que vem pela frente para o Wrexham?

O Wrexham está buscando ativamente a contratação de um secretário do clube para evitar que o problema se repita.

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Em campo, a equipe de Parkinson visita na sexta-feira o Sheffield United, ex-clube de O'Hare. O Wrexham ocupa a 17ª posição na Championship, com 14 pontos em 12 jogos, seis atrás da última vaga nos playoffs e seis acima da zona de rebaixamento.



