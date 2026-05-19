Wout Weghorst vai do Ajax para o FC Twente? Jan Streuer dá uma atualização totalmente sincera

O FC Twente continua trabalhando na contratação do atacante do Ajax, Wout Weghorst. É o que admite o diretor técnico cessante, Jan Streuer, em entrevista à revista Voetbal International.

No final da entrevista, perguntam a Streuer se Erik ten Hag, seu sucessor, deve trazer Weghorst para Enschede. “Acho que Wout é um jogador atraente para o Twente”, responde o experiente profissional de 75 anos.

O último ano no Ajax não altera a opinião de Streuer. “Depende também do que acontece ao seu redor. Quando um time joga bem, fica muito mais fácil para um atacante. No caso de Weghorst, tem sido um vai e vem constante. Esta temporada foi difícil para ele.”

Streuer dá uma atualização honesta sobre a situação atual. “O interesse do Twente pelo Wout existe, isso não é segredo. Estamos trabalhando nisso, sim.”

“A gente também quer saber logo como vai ficar. Mas tudo bem, a partir de agora isso é com o Erik. Não vou me intrometer”, conclui Streuer.

O contrato de Weghorst com o Ajax está chegando ao fim, o que permite ao Twente contratar o atacante de 33 anos sem custos de transferência.

O jogador de 51 anos, que já defendeu a seleção holandesa, terá mais uma chance de realizar sua “transferência dos sonhos”. O Twente já havia demonstrado interesse em Weghorst antes de sua transferência para o Ajax.