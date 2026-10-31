Wout Weghorst falou sobre a tão discutida mentalidade do FC Twente. O atacante "não lida muito bem" com algumas declarações feitas ultimamente sobre seu clube, como revelou em entrevista ao Tubantia.

Na semana passada, o Twente conquistou uma boa vitória fora de casa sobre o AZ (0 a 2), mas o resultado terá pouco valor se a equipe não der sequência a ele neste fim de semana, contra o Excelsior. "Se você olhar para a cultura do clube, o FC Twente costuma perder no momento decisivo. Precisamos acabar com isso", disse o diretor técnico Erik ten Hag na semana passada.

Weghorst também se incomoda com o fato de o Twente ter construído essa imagem. "Ouço um pouco demais que perdemos para os clubes da metade inferior da tabela. Isso é algo com que não lido muito bem."

"Não pode sequer ser uma possibilidade que isso volte a acontecer conosco. Se aconteceu no passado, tudo bem, mas ficou para trás. O treinador também nos disse isso. Olhamos para o presente, para o dia de hoje, para não cometermos os mesmos erros."

Esse pessimismo o deixa irritado? "Não, não exatamente irritado. Só não gosto muito desse tipo de comentário. Você precisa estar concentrado e preparado", afirmou Weghorst, ao recordar a derrota em casa para o FC Utrecht (1 a 2), duas semanas atrás.

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"Basta ver como jogamos no primeiro tempo. Foi tão bom... Por isso, fiquei muito irritado por termos deixado a vitória escapar daquele jeito. Simplesmente por ficarmos desligados durante 15 minutos, sem nos concentrarmos naquilo que entramos em campo para fazer."

"Você pode cometer erros, faz parte, mas precisa estar concentrado a cada segundo da partida, em todos os momentos, com vontade de vencer", concluiu o jogador, que disputou 53 partidas pela seleção da Holanda.