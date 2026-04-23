Wout Weghorst poderia ter deixado o Ajax para jogar em grandes clubes europeus, mas Jordi Cruijff impediu sua saída

Wout Weghorst poderia ter deixado o Ajax no inverno passado para jogar no Benfica e na Juventus, mas Jordi Cruijff não via com bons olhos a saída do atacante de 33 anos. É o que informa a Voetbal International nesta quinta-feira.

O contrato do experiente Weghorst na Johan Cruijff ArenA expira após esta temporada. Parece que ele vai deixar o Ajax, mas isso já poderia ter acontecido no inverno passado.

“Weghorst já tinha recebido ofertas sérias de grandes clubes europeus, como Juventus e Benfica, em janeiro, mas ouviu de Cruijff que não poderia, de forma alguma, sair”, escreve o observador de clubes Lentin Goodijk.

Também neste momento, Weghorst desperta interesse no exterior. Goodijk destaca que esse interesse pode aumentar se o jogador da seleção holandesa tiver um bom desempenho na Copa do Mundo.

“E ainda há o FC Twente, onde Erik ten Hag atualmente define a política técnica. Esse clube vê em Weghorst um jogador capaz de estimular ainda mais a cultura do esporte de ponta”, conclui o jornalista.

O Ajax contratou Weghorst em 2024 por mais de 2 milhões de euros do Burnley. Desde então, o experiente jogador disputou exatamente sessenta partidas pelo clube de Amsterdã.

O total de Weghorst é de dezenove gols e cinco assistências. O Ajax ainda entrará em campo quatro vezes durante seu contrato atual.