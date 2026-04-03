Wout Weghorst parece ter conquistado sua 50ª partida pela seleção holandesa graças a uma mensagem de texto especial

Wout Weghorst foi escalado como reserva pelo técnico Ronald Koeman na última sexta-feira, durante o amistoso da seleção holandesa contra a Noruega (2 a 1). A entrada em campo aconteceu de uma forma especial, conforme revelou a seção Kick-Off do jornal De Telegraaf nesta sexta-feira.
Weghorst comemorou um marco, pois foi sua quinquagésima partida pela seleção holandesa. Especialmente para a ocasião, o altíssimo atacante alugou um camarote no Johan Cruijff ArenA para as pessoas que significaram muito para ele ao longo de sua carreira. Após o jogo, Weghorst fez um breve discurso para os convidados.
O jornalista Steven Kooijman compartilha “uma bela anedota” sobre isso no podcast. “Por acaso, eu estava esta semana no extremo norte com Joop Gall, um amigo de Erwin Koeman. Joop foi o treinador de Weghorst no FC Emmen.”
“Todos os ex-treinadores de Weghorst estavam lá. Também os do TSG Hoffenheim e por aí adiante. Mas então Brian Brobbey foi colocado em campo por Koeman. Naquele momento, eles pensaram: isso não vai acontecer conosco. E o que Gall fez então? Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Erwin Koeman.”
Kooijman continua: “Não sei se ajudou, mas, pouco antes do fim, Weghorst acabou entrando mesmo. Para o alívio de todo o camarote.” A seleção holandesa venceu por 2 a 1 contra a Noruega, após estar perdendo no início da partida.
Alguns dias depois, Weghorst foi novamente escalado como reserva por Koeman, na reta final do confronto contra o Equador (1 a 1) no Estádio Philips. O atacante do Ajax não conseguiu ajudar a seleção holandesa a conquistar a vitória.
Weghorst, de 33 anos, já soma 51 partidas pela seleção. Nessa sequência, ele marcou 14 gols. Weghorst saberá no final de maio se foi convocado para a seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo.