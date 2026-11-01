Wout Weghorst marca hat-trick fantástico no primeiro tempo pelo FC Twente: "Ao estilo de Zlatan"

Wout Weghorst marcou neste domingo seu primeiro hat-trick na Eredivisie e não precisou nem de um tempo inteiro para isso contra o Excelsior. ESPN: no intervalo, o comentarista Karim El Ahmadi disse estar profundamente impressionado com Weghorst, mas também com Sondre Ørjasaeter, que deu quatro (!) assistências naquela etapa.

O fato de o Twente estar dando uma aula de futebol se deve, em parte, a Nesto Groen. O atacante do Excelsior atingiu o ombro de Robin Pröpper com a perna erguida e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Erwin Blank.

Sete minutos depois, saiu o primeiro gol do Twente. Ørjasaeter passou em velocidade por seu marcador pela esquerda e fez um cruzamento preciso para Weghorst, que levou a melhor com facilidade sobre Jan Plug e cabeceou para o gol: 0 a 1. "Uma boa jogada. Você não o vê fazer muito isso com a perna esquerda", analisa El Ahmadi sobre o veloz ponta norueguês.

"Acho que Weghorst está feliz e que eles também conversaram sobre isso. Ele mostra que talvez cruze melhor com a esquerda do que com a direita!" O segundo gol, que fez o placar chegar a 0 a 2, foi de rara beleza. Daan Rots passou para Weghorst, que encontrou Younes Taha com um belo toque de calcanhar. Weghorst recebeu a bola de volta e tocou de primeira para Ørjasaeter, que a devolveu ao atacante, já em progressão, para concluir a bela jogada com um gol.

Próximas partidas TWE Conference League 15:00 PAF

"Esse gol também foi fantástico", avalia El Ahmadi. "A troca de passes e a movimentação. Você não vê muito isso em Weghorst, mas foi fantástico. Eles variam bastante na troca de passes e na movimentação. É um golaço."

Mais alguns minutos depois, Weghorst completou seu hat-trick. O atacante dominou um cruzamento de Ørjasaeter, quem mais, à la Bergkamp, antes de finalizar com convicção, de direita, no canto mais próximo. "À la Zlatan", diz El Ahmadi.

"Foi realmente fantástico. Mais uma assistência de Ørjasaeter. Weghorst fez tudo certo. Você também o viu olhar como quem diz: 'Está entrando tudo!'", afirma El Ahmadi. Thomas van den Belt e Daan Rots também marcaram pelo Twente antes do intervalo. A cavadinha de Van den Belt, em especial, foi digna de ser emoldurada.