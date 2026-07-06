Wout Weghorst faz uma grande revelação sobre sua transferência do Ajax para o FC Twente

Wout Weghorst entrou em contato com o FC Twente na última temporada para negociar uma transferência. É o que ele conta aos canais oficiais do clube dos Tukkers. Por isso, ele está “superfeliz” que a transferência tenha dado certo.

A partir de 1º de janeiro, o atacante, que até recentemente disputava a Copa do Mundo pela seleção holandesa, ficou livre para negociar com outros clubes. Afinal, seu contrato com o Ajax havia chegado ao fim e não seria renovado. Weghorst tinha, na verdade, apenas um plano: o FC Twente.

“Depois de um ano e meio no Ajax, entrei em contato com o Dominique (Scholten, nota do editor) e disse: ‘Se pudermos tomar um café juntos de novo, mesmo que eu não beba café, adoraria. Porque, apesar de tudo o que aconteceu e foi escrito, isso ainda é algo que eu quero muito’. Foi assim que os primeiros passos foram dados”, conta ele.

Para Weghorst, tudo se encaixou. “Erik ten Hag voltou, e há um técnico (John van den Brom, nota do editor) com quem você já trabalhou no passado. Você então tem conversas com os responsáveis, e essas conversas foram boas, agradáveis e ambiciosas. E isso é importante para mim, porque, no fim das contas, você também quer deixar sua marca aqui como indivíduo, ter sucesso e conquistar um título. Nessas conversas, percebi que estávamos totalmente em sintonia, e isso é muito bom.”

No verão de 2024, Weghorst já havia sido associado ao Twente, mas acabou se transferindo do Burnley para o Ajax. Segundo o jogador, que disputou 53 partidas pela seleção holandesa, isso não foi por causa dele, mas dos clubes. “O Twente não conseguiu fechar o acordo financeiro”, explica ele.

“Naquela época, eu ainda tinha valor de mercado no Burnley e estava jogando no Campeonato Europeu. Para mim, essa opção nunca esteve em jogo. No fim das contas, achei isso uma pena. Mas, afinal, é assim que as coisas funcionam no futebol. Acabou surgindo para mim outra opção muito boa na Holanda, com a qual fiquei superfeliz. Mas sempre tive o desejo de, um dia, tornar isso possível.”

Agora, Weghorst vai, afinal, jogar pelo Twente, onde assinou um contrato até meados de 2028. “Isso é ótimo! Sim, foi muito difícil mesmo. Eu poderia fingir que não me importo, mas, no fim das contas, esse é o clube onde você já esteve tantas vezes e onde se senta com seus irmãos na arquibancada 306. E o estádio também é muito especial nesse sentido. É onde você sempre vai dessa maneira. É claro que, nos últimos dois anos, a sensação ao entrar era bem diferente.”