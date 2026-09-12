O FC Twente fez um bom negócio neste sábado na VriendenLoterij Eredivisie. No De Grolsch Veste, a equipe do técnico John van den Brom foi superior ao ADO Den Haag por 2 a 0, com gols de Wout Weghorst e Robin Pröpper.
Já antes da partida, o duelo era especial para os Tukkers. O clube fundado em 1965 disputou seu 2.000º jogo na Eredivisie. E fez isso contra o ADO, que ainda não havia conseguido vencer nesta temporada.
O Twente queria transformar esta partida de jubileu em festa e, por isso, o time da casa começou com tudo. Assim, Sondre Ørjasæter acertou a trave e Weghorst viu sua cabeçada ser defendida pelo goleiro do ADO, Kylian Nikiema.
À medida que o primeiro tempo avançava, o Twente foi perdendo um pouco da iniciativa. Isso gerou chances do outro lado do campo, para o ADO. Lars Unnerstall, porém, teve resposta para as tentativas de Juho Kilo e Evan Rottier.
Quinze minutos após o início do segundo tempo, o Twente teve a chance ideal para abrir o placar. Othniël Raterink cometeu uma falta em Daouda Weidmann, e o Twente ganhou um pênalti. Na quarta-feira, contra o Telstar, Weghorst ainda havia desperdiçado uma cobrança da marca da cal. Mas contra o ADO ele não falhou: 1 a 0. Ele comemorou o gol de forma visivelmente emocionada com os torcedores do Twente.
Depois disso, também foi o Twente quem ditou o ritmo. O reserva Filip Thorvaldsen e Weghorst ainda desperdiçaram chances, mas, com uma cabeçada certeira de Pröpper após escanteio, saiu o 2 a 0. Esse também acabou sendo o placar final.
Com esta vitória, o Twente está provisoriamente em terceiro lugar na Eredivisie, com treze pontos em seis jogos. O ADO, que tem apenas um ponto, é o lanterna.