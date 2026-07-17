Wout Weghorst critica duramente a Seleção Holandesa após uma Copa do Mundo decepcionante: “É claro que algumas coisas precisam mudar”

Em entrevista à revista Voetbal International, Wout Weghorst faz um balanço decepcionado da Copa do Mundo. O atacante entrou em campo apenas uma vez nas quatro partidas e deixa claro que esperava mais da seleção holandesa.

O jogador do FC Twente ainda está abalado com a eliminação e decidiu, depois disso, não assistir mais a nenhuma partida. “Fico feliz quando chega segunda-feira.” Weghorst é crítico em relação ao desempenho da Seleção Holandesa. “A decepção prevalece, é claro. Não fomos nada convincentes e, durante toda a Copa do Mundo, não mostramos o que queríamos mostrar. Compare isso com a Copa do Mundo anterior e a maneira como a encaramos.”

Durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, Louis van Gaal era o técnico da seleção holandesa. Naquela ocasião, a Seleção Holandesa foi eliminada nas quartas de final pela Argentina (2 a 2, 3 a 4 nos pênaltis), mas, segundo Weghorst, havia mais convicção dentro do time naquela época. “Naquela época, tínhamos uma missão e isso transparecia em tudo o que fazíamos. Nesta Copa do Mundo, às vezes parecia diferente”, diz ele.

A série de pênaltis contra o Marrocos também ainda o incomoda. “Você está em uma Copa do Mundo e tenta dar o máximo com total convicção. Mas, de novo, aqueles pênaltis... Aquele também foi um momento em que, sob pressão, você precisava assumir sua responsabilidade”, afirma o atacante, que, por sua vez, converteu seu pênalti.

Segundo Weghorst, a seleção holandesa careceu de personalidade em determinados momentos. “No fim das contas, também demonstramos pouca personalidade. Isso é algo que, para mim, faltou neste Mundial. É claro que as coisas precisam mudar se quisermos ter sucesso”, afirma o jogador natural de Borne.

O atacante já compartilhou sua opinião e sua percepção com os responsáveis da KNVB. “A gente se dedica e se sacrifica muito por isso. Então, a realidade precisa corresponder à sua convicção e à sua mentalidade. Acho que está na hora de darmos passos nessa direção. Isso sem dúvida vai gerar reações, mas é simplesmente o que eu penso.”

Apesar do tempo de jogo limitado, Weghorst está convencido de que demonstrou seu valor. Durante sua única participação na Copa do Mundo de 2026, ele deu uma assistência para o gol de Cody Gakpo. “Acho que fiquei um minuto em campo. Também durante a disputa de pênaltis, acredito ter provado meu valor mais uma vez”, conclui ele.