Wout Weghorst causa grande irritação com a camisola do Twente logo aos 3 minutos: «Ele fala sempre de mentalidade, mas...»

Kenneth Perez ainda não está impressionado com Wout Weghorst. No duelo da fase preliminar da Liga Europa contra o Ferencváros, o avançado teve logo uma grande oportunidade, mas desperdiçou-a por completo.

No terceiro minuto, Weghorst foi procurado com um cruzamento e recebeu a bola na perfeição à frente dos pés. No entanto, a receção traiu-o, permitindo que o remate de Weghorst fosse bloqueado.

“Se falamos de saber jogar bem, de jogar bem. Aquela bola que o Wout Weghorst recebe...”, suspira Perez na análise ao intervalo na ESPN. “Sim, se depois a tua receção não é boa, então já não é uma oportunidade.”

“Esta é mesmo uma oportunidade muito grande. Se esta receção for boa, curta, então podes finalizar logo. Mas não, agora a receção foge-lhe e os defesas conseguem chegar imediatamente.”

Perez irrita-se, por isso, profundamente com o momento. “Ele está sempre a falar de mentalidade e dessas coisas. Isto eu acho mais importante! Que tenhas simplesmente uma boa receção. Aí tens tempo e marcas.”

“Aí ficas simplesmente a ganhar por 1-0, recompensas-te. Agora vês isto virar completamente em apenas 10 minutos. Do outro lado, a bola entra."