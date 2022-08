Wolverhampton x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Aston Villa recebe o West Ham neste domingo (28), no Villa Park, a partir das 10h (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Ainda sem vencer no campeonato, os Wolves contam o apoio de sua torcida para somar os seus primeiros 3 pontos na competição. A equipe mandante está na 18ª posição, com 1 ponto e não tem desfalques para o duelo.

Já Newcastle quer o triunfo fora de seus domínios para tentar entrar no G-4. Os Magpies, em sexto, com 5 pontos, não terão Wilson pelos próximos dias, devido a lesão, mas contam com o retorno de Dan Burn.

Prováveis escalações

Possível escalação do Wolverhampton: Sa; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Nunes, Neves, Moutinho; Neto, Jimenez, Guedes.

Possível escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wood, Saint-Maximin.

Desfalques da partida

Wolverhampton:

sem desfalques confirmados.

Newcastle:

Wilson: lesionado.

Quando é?

JOGO Wolverhampton x Newcastle DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Molineux, Wolverhampton - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Wolverhampton

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 2 x 1 Preston Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 Tottenham 1 x 0 Wolverhampton Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bournemouth x Wolverhampton Premier League 31 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Wolverhampton x Southampton Premier League 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Newcastle

JOGO CAMPEONATO DATA Tranmere Rovers 1 x 2 Newcastle Copa da Liga Inglesa 24 de agosto de 2022 Newcastle 3 x 2 Manchester City Premier League 21 de agosto de 2022

Próximas partidas