Wolverhampton x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (29), pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem Cristiano Ronaldo, o Manchester United visita o Wolverhampton Wanderers, neste domingo (29), à partir das 12h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolverhampton Wanderers x Manchester United DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL Molineux Stadium, Wolverhampton - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Wolves quer pontuar pela primeira vez na Premier League (FOTO: Getty Images)

A Fox Sports, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste domingo (29). Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WOLVERHAMPTON

Tendo começado a temporada com duas derrotas na Premier League, o Wolves do novo treinador Bruno Lage quer a primeira vitória no Campeonato Inglês. O time, com ambições de jogar competições continentais em 2022-23, não quer se distanciar dos rivais.

Para o confronto, Lage deve manter a linha de três defensores, enquanto espera poder contar com Adama Traoré, sendo especulado no Tottenham, e Daniel Podence, que fez sua estreia na temporada no meio de semana, em vitória por 4 a 0 sobre o Nottingham Forest.

Provável escalação do Wolves: José Sá; Saiss, Coady e Kilman; Marçal, João Moutinho, Rúben Neves e Hoever; Traoré, Jiménez e Trincão (Podence).

MANCHESTER UNITED

Não tem como falar do que vem acontecendo no Manchester United nos últimos dias sem citar o extra-campo: o time anunciou nada menos do que o retorno de Cristiano Ronaldo - e contou com a ajuda de Sir Alex Ferguson para fazê-lo.

Ainda sem o português, é claro, o United busca a segunda vitória em três jogos na Premier League, o que o faria colar nos líderes da competição. Rashford, Alex Telles e McTominay seguem lesionados, enquanto Sancho pode estrear como titular.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw; Fred e Pogba; Lingard, Bruno Fernandes e Sancho; Greenwood.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Wolves 0 x 1 Tottenham Premier League 22 de agosto de 2021 Nottingham Forest 0 x 4 Wolves Copa da Liga Inglesa 24 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Watford x Wolves Premier League 11 de setembro de 2021 11h (de Brasília) Wolves x Brentford Premier League 18 de setembro de 2021 8h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 5 x 1 Leeds Premier League 14 de agosto de 2021 Southampton 1 x 1 Manchester United Premier League 22 de agosto de 2021

Próximas partidas