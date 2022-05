Wolverhampton x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Wolverhampton e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (11), no Molineux Stadium, a partir das 16h15 (de Brasília), pelo duelo atrasado da 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolverhampton x Manchester City DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Molineux Stadium - Wolverhampton, Reino Unido HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (11), no Molineux Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

Caso vença o Wolves nesta quarta-feira (11), o Manchester City pode dar um grande passo para garantir o quarto título da Premier League em cinco anos.

Na última rodada, a equipe de Pep Guardiola goleou o Newcastle por 5 a 0 no dia seguinte ao empate do time de Jurgen Klopp com o Tottenham.

O City abriu uma vantagem de três pontos no topo da classificação, embora o Liverpool tenha a chance de voltar ao topo com a vitória sobre o Aston Villa, nesta terça-feira (10), às 16h (de Brasília).

Do outro lado, o Wolverhampton, no meio da tabela, busca reecontrar o caminho da vitória. Nos últimos quatro jogos, registra três derrotas e um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 3 x 1 Manchester City Champions League 4 de maio de 2022 Manchester City 5 x 0 Newcastle Premier League 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Manchester City Premier League 15 de maio de 2022 10h (de Brasília) Manchester City x Aston Villa Premier League 22 de maio de 2022 12h (de Brasília)

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Wolves 0 x 3 Brighton Premier League 30 de abril de 2022 Chelsea 2 x 2 Wolves Premier League 7 de maio de 2022

Próximas partidas