Wolverhampton x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

City busca a liderança do Campeonato Inglês neste sábado (17); veja como acompanhar ao vivo na internet

A bola vai rolar para Wolverhampton e Manchester City neste sábado (17), às 8h30 (de Brasília), no Estádio Molineux, pela oitava rodada da Premier League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Borussia Dortmund por 2 a 1 na fase de grupos da Champions League, o Manchester City volta as atenções para o Campeonato Inglês. Atualmente, aparece na vice-liderança, com 14 pontos, enquanto o líder Arsenal soma 15.

Apesar do susto De Bruyne confirmou os torcedores e informou que sentiu apenas uma cãibra, o que significa que ele estará disponível para o duelo fora de casa.

Do outro lado, o Wolves, com seis pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos.

Escalações:

Escalação do provável MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling.

Escalação do provável WOLVERHAMPTON: Patricio; Bennett, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Traore, Jimenez.

Desfalques

Man. City

David Silva e John Stones, lesionados, seguem fora do time.

Wolves

Sasa Kalajdzic, com lesão no ligamento cruzado anterior, ficará afastado dos gramados por um longo período.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 8h30 (de Brasília)

• Local: Molineux Stadium – Wolverhampton, Reino Unido

• Arbitragem: ANTHONY TAYLOR (árbitro), MARC PERRY e SCOTT LEDGER (assistentes), CHRIS KAVANAGH (quarto árbitro) e STUART ATTWELL (AVAR)