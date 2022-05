Wolverhampton x Manchester City: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 2021/22

A bola vai rolar nesta quarta-feira (11) para Wolverhampton x Manchester City, pelo duelo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 16h15 (de Brasília), no Molineux Stadium.

Podendo abrir três pontos de vantagem para o Liverpool, o Manchester City pode dar um grande passo para garantir o quarto título da Premier League em cinco anos.

Do outro lado, o Wolves busca reecontrar o caminho da vitória. Nos últimos quatro jogos, registra três derrotas e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Molineux Stadium, o Manchester City precisa contornar uma crise defensiva depois de anunciar que Kyle Walker, John Stones e Ruben Dias perderão os últimos três jogos da temporada devido a problemas de lesão.

Com Nathan Ake também sofrendo uma torção no tornozelo, Laporte pode ser o único zagueiro em forma à disposição de Guardiola, o que provavelmente significa um começo para Fernandinho na linha defensiva.

Já o Wolverhampton segue sem contar com Daniel Podence, com problema no tornozelo.

Por outro lado, Trincão pode ganhar a vaga de Pedro Neto no time titular.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Sterling.

Possível escalação do Wolves: Sa; Boly, Coady, Saiss; Jonny, Neves, Moutinho, Dendoncker, Ait-Nouri; Trincao, Jimenez.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Walker, John Stones e Ruben Dias: lesionados

WOLVERHAMPTON:

Daniel Podence: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Wolves e Manchester City será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, nesta quarta-feira (11).