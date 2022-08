Wolverhampton x Fulham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (13), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Wolverhampton recebe o Fulham nesta sábado (13), no Molineux Stadium, a partir das 11h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os Wolves entram em campo buscando a sua primeira vitória no inglês, já que iniciou o campeonato com derrota fora de casa. O Wolverhampton não tem problemas no elenco para o duelo deste sábado e conta com o apoio de sua torcida.

Do outro lado, o Fulham vem de empate na estreia e agora promete dificultar a vida do adversário. Os visitantes também não têm desfalques.

Prováveis escalações

Possível escalação do Wolverhampton: Sa; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Dendoncker, Neves; Podence, Gibbs-White, Neto; Hwang.

Possível escalação do Fulham: Rodak; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Kebano, Pereira, Decordova-Reid; Mitrovic.

Desfalques da partida

Wolverhampton:

sem desfalques confirmados.

Fulham:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Wolverhampton x Fulham DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Molineaux Stadium, Wolverhamtpon - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Wolverhampton

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 2 x 1 Wolves Premier League 6 de agosto de 2022 Farense 1 x 1 Wolves Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Wolves Premier League 20 de agosto de 2022 8h30 (de Brasília) Wolves x Preston Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 A confirmar

Fulham

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 2 x 2 Liverpool Premier League 6 de agosto de 2022 Fulham 1 x 1 Villarreal Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas