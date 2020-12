Wolverhampton x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Blues entram em campo nesta terça (15), pela 13ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo pela TV e na internet

Após perder para o Everton, o visita o nesta terça-feira (15), às 15h (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League, e precisa da vitória para voltar a enconstar nos líderes da competição. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolverhampton x Chelsea DATA Terça-feira, 15 de dezembro de 2020 LOCAL Molineux Stadium - Wolverhampton, ING HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Stuart Attwell

Assistentes: Marc Perry e James Mainwaring

Quarto árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Michael Oliver

Assistente VAR: Stuart Burt

ONDE VAI PASSAR?



Blues buscam encostar nos líderes da Premier League / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Chelsea precisa da vitória fora de casa diante do Wolverhampton para colar nos líderes da Premier League. Para isso, Frank Lampard deve mandar a campo praticamente o mesmo time que perdeu para o , na última rodada.

Ainda sem contar com Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi, lesionados, única dúvida fica entre Jorginho e Kovacic no meio de campo.

Do outro lado, o Wolverhampton busca uma vitória para tentar recuperar a mesma forma da temporada passada. Na 13ª colocação no Campeonato Inglês, o time de Nuno Espírito Santo ainda não deve contar com o artilheiro Raúl Jiménez, que se lesionou em um choque com David Luiz na partida contra o , no último dia 29 de novembro.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kante, Jorginho (Kovacic) e Mason Mount; Kai Havertz, Giroud e Timo Werner.

Provável escalação do Wolverhampton: Rui Patrício; Semedo, Conor Coady, Saïss e Marçal; Dendoncker e Rúben Neves; Adama Traoré, Daniel Podence e Pedro Neto; Fábio Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 x 1 Krasnodar 8 de dezembro de 2020 1 x 0 Chelsea Premier League 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Premier League 21 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Arsenal x Chelsea Premier League 26 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília)

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 0 Wolverhampton Premier League 6 de dezembro de 2020 Wolverhampton 0 x 1 Premier League 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas