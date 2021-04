Wolfsburg x Borussia Dortmund: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste sábado (24), pela Bundesliga; saiba como acompanhar o jogo ao vivo na TV e na internet

Duelo decisivo para as ambições continentais de dois grandes do futebol alemão: o terceiro colocado da tabela, Wolfsburg, recebe o quinto lugar, Borussia Dortmund, neste sábado (24), às 10h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Bundesliga alemã, na Volkswagen Arena. A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolfsburg x Borussia Dortmund DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Volkswagen Arena - Wolfsburg, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O OneFootball App irá transmitir o jogo deste sábado, às 10h30 (de Brasília). Na Goal , o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WOLFSBURG

Na terceira colocação da Bundesliga, com 57 pontos, o Wolfsburg vê o jogo deste sábado como fundamental para retornar à Liga dos Campeões da Uefa pela primeira vez desde 2015-16, quando o time caiu nas quartas de final, eliminado pelo Real Madrid: caso vença, o time precisa de apenas dois empates - ou uma vitória - em três jogos para garantir a vaga.

Para o duelo, o time conta com os gols do artilheiro Wout Weghorst, que vem batendo recordes na equipe alemã e aparece como um dos primeiros colocados na Chuteira de Ouro . O time, porém, vai sem Renato Steffen, Mehmedi e Guilavogui, todos lesionados. Paulo Otávio e Mbabu voltam de suspensão, enquanto Lacroix ainda é dúvida, mas deve entrar em campo.

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Paulo Otávio, Lacroix, Brooks e Mbabu; Gerhardt, Schlager, Arnold, Philipp e Baku; Weghorst.

BORUSSIA DORTMUND

Finalmente, após uma sequência em que vários jogadores importante estavam de fora por lesão, o Borussia Dortmund consegue ter um alívio: Jadon Sancho, um dos principais jogadores do elenco, já saiu do banco de reservas no meio de semana e deve ser titular. Akanji é outro que está recuperado.

A vitória é fundamental neste sábado. Caso o time consiga vencer, ficará a apenas dois pontos do Wolfsburg na tabela , bem como pode encostar no Eintracht Frankfurt, atual quarto colocado e primeiro classificado para a Liga dos Campeões.

Witsel, Zagadou, Moukoko e Schmelzer ainda estão de fora por lesão, porém, enquanto Hummels está suspenso e não entrará em campo.

Provável escalação do Borussia Dortmund : Hitz; Morey, Akanji, Emre Can e Raphael Guerreiro; Delaney e Dahoud; Sancho, Reus e Gio Reyna; Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLFSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 2 x 3 Bayern de Munique Bundesliga 17 de abril de 2021 Stuttgart 1 x 3 Wolfsburg Bundesliga 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolfsburg x Union Berlin Bundesliga 8 de maio de 2021 10h30 (de Brasília) RB Leipzig x Wolfsburg Bundesliga 15 de maio de 2021 10h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORMTUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 4 x 1 Werder Bremen Bundesliga 18 de abril de 2021 Borussia Dortmund 2 x 0 Union Berlin Bundesliga 21 de abril de 2021

Próximas partidas