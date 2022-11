Wolfsburg x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (8), pela 14ª rodada do Alemão; veja como assistir na TV e na internet

Com objetivos opostos, Wolfsburg e Borussia Dortmund desta terça-feira (8), no Wolfsburg Stadium, às 14h30 (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na internet.

Na 11ª colocação da Bundesliga, o Wolfsburg busca o triunfo em casa para subir na tabela e se aproximar do G-6. O time segue sem poder contar com Kevin Paredes, Bartol Franjic e Max Kruse, todos lesionados.

Do outro lado, o Borussia Dortmund está em quarto lugar, com 25 pontos, e sabe que precisa ganhar para não ver os líderes se distanciarem. O time aurinegro também continua com o departamento médico cheio.

Prováveis escalações

Escalação do provável WOLFSBURG: Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Wimmer, F. Nmecha, Arnold, Gerhardt, Kaminski; L. Nmecha.

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko.

Desfalques

Dortmund

Sebastien Haller, Marius Wolf, Mahmoud Dahoud, Mateu Morey, Jamie Bynoe-Gittens, Thomas Meunier e Tim Roth, todos no departamento médico.

Wolfsburg

Kevin Paredes, Bartol Franjic e Max Kruse devido a lesão.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Wolfsburg Stadium, Wolfsburg - ALE