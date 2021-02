Wolfsberger x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quinta-feira (18), pela segunda fase da Europa League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Wolfsberger e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Worthersee Stadion, a partir das 14h55 (de Brasília), em jogo de ida válido pela segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolfsberger x Tottenham DATA Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 LOCAL Worthersee Stadion, Klagenfurt - AUT HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Supers querem o triunfo fora de casa/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WOLFSBERGER

Em casa, o Wolfsberger quer se impor diante do rival, mas não poderá contar com Peretz e Leitgeb no duelo desta quinta-feira.

Provável escalação do Wolfsberger: Alexander Kofler, Michael Novak, Luka Lochoshvili, Dominik Baumgartner, Jonathan Scherzer, Gustav Henriksson, Matthaeus Taferner, Michael Liendl, Christopher Wernitznig, Dario Visinger, Dejan Joveljic.

TOTTENHAM

Do outro lado, o Tottenham quer conseguir um bom resultado longe dos seus domínios. O técnico Jose Mourinho pode mandar a campo uma equipe alternativa devido a sequência das últimas semanas. Lo Celso é desfalque para o duelo, enquanto Reguilon e Aurier são dúvidas.

Provável escalação do Tottenham: Joe Hart, Japhet Tanganga, Davinson Sanchez, Toby Alderweireld, Ben Davies, Moussa Sissoko, Harry Winks, Erik Lamela, Dele Alli, Gareth Bale, Carlos Vinicius

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLFSBERGER

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsberg 2 x 1 Admira Campeonato Austríaco 13 de fevereiro de 2021 Rapid Wien 1 x 0 Wolfsberg Campeonato Austríaco 9 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sturm x Wolfsberg Campeonato Austríaco 21 de fevereiro de 2021 10h30 (de Brasília) Tottenham x Wolfsberg Liga Europa 24 de fevereiro de 2021 14h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 0 Tottenham Premier League 13 de fevereiro de 2021 Everton 5 x 4 Tottenham Copa da Inglaterra 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas