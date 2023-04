Wojciech Szczesny teve um problema no coração em jogo da Juventus? O que se sabe da saúde do goleiro

Goleiro foi substituído antes do intervalo do jogo contra o Sporting

O goleiro Wojciech Szczesny, da Juventus, causou muita preocupação na partida desta quinta-feira (13), contra o Sporting, válida pelas quartas de final da Europa League. Com dores no peito, o polonês foi substituído antes do intervalo do jogo, realizado em Turim. Chorando, Wojciech Szczesny deu lugar a Perin na meta da Juventus.

No momento em que o arqueiro sentiu as dores no peito, Milik e Locatelli rapidamente pediram uma intervenção da equipe médica do clube. Ao ser substituído, Szczesny recebeu o apoio dos companheiros e também dos jogadores do Sporting.

Após uma primeira avaliação médica, a Juventus tratou de tranquilizar a todos.

"Depois de uma primeira verificação, tudo OK com Tek (Szczesny)", postou o clube italiano nas redes sociais.

O goleiro passará por novos exames nesta sexta-feira, para um melhor entendimento do que aconteceu durante a partida desta quinta. A Juventus venceu o jogo de ida das quartas de final contra o Sporting por 1 a 0.