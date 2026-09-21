Wim Kieft não entende absolutamente nada da forma de jogar do NEC na Europa, como deixou claro no Rondo, da Ziggo Sport. Contra a Juventus, a equipe de Dick Schreuder, como de costume, jogou principalmente para a frente, mas isso também fez com que surgissem enormes espaços na defesa.

A partida terminou em uma dolorosa derrota por 5 a 0, após a qual Schreuder foi confrontado com sua maneira de jogar. No entanto, o treinador deixou claro que não se arrepende nem um pouco de suas decisões.

O apresentador Wytse van der Goot afirmou no Rondo que os jogadores de Nijmegen ao menos atuaram “à moda do NEC” em Turim, mas Kieft discorda totalmente disso. “Posso opinar sobre isso, não posso?”, interrompeu ele.

“Aí eu vejo Dick Schreuder em uma entrevista com Noa Vahle, e ele diz: ‘Mas o que eu deveria fazer? Colocar os onze dentro da própria área?’ Sim, por que não uma vez?”, opina Kieft.

“Você joga contra um adversário muito bom, tem muitas lesões, também perdeu muita qualidade. Dessa forma, você já não começa, na prática, uma partida que não pode vencer?”

“Você pode muito bem jogar de uma maneira diferente de vez em quando, não pode?”, questiona Kieft em voz alta. “Se isso é melhor nessas circunstâncias... Eu acho isso realmente muito ingênuo. E lamentável. Isso simplesmente te custa pontos. Não estou dizendo que, de outra forma, você teria conseguido um resultado, mas teria tido mais chances.”

Após a pausa para os jogos de seleções, o NEC pode buscar revanche na Liga Europa. Em 15 de outubro, o Levski Sofia vai a De Goffert.