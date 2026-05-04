Wim Kieft: “Ronald Koeman está seriamente preocupado com a situação de Virgil van Dijk rumo à Copa do Mundo de 2026”

Wim Kieft acredita que Ronald Koeman está preocupado com Virgil van Dijk de vista para a Copa do Mundo de 2026, conforme revelou no podcast KieftJansenEgmondGijp. O analista chegou a essa conclusão com base na participação do técnico da seleção holandesa no programa NOS Studio Voetbal.

Kieft esteve ao lado de Koeman no Studio Voetbal na noite de domingo, onde se discutiu extensivamente sobre a seleção da Oranje rumo à Copa do Mundo. O técnico de 63 anos enfatizou várias vezes o fato de que considera a preparação física de seus jogadores extremamente importante.

“Estive com Koeman ontem e conversamos muito sobre a seleção holandesa… Ele também deve estar pensando: como Virgil van Dijk vai sair desta temporada?”, começa Kieft, referindo-se principalmente à condição física do capitão após uma temporada exaustiva no Liverpool.

Kieft acredita, portanto, que isso seja motivo de grande preocupação para Koeman. “Ele disputou quarenta partidas, todas em um ritmo insano, sob muita pressão. Sempre aquele atacante que se joga contra você para ganhar aquele duelo aéreo.”

“Esses anos, é claro, também vão contar”, continua Kieft, referindo-se aos 34 anos do capitão da seleção holandesa. “Estou realmente curioso para ver como ele vai se sair na Copa do Mundo.”

Van Dijk, desde que esteja em forma, continua sendo um dos pilares da seleção de Koeman. O técnico está, portanto, muito satisfeito com o zagueiro, que no final do ano passado se tornou o jogador que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão da seleção holandesa.

“Acabei de dizer no meu discurso que ele é o tipo de capitão que qualquer técnico gostaria de ter”, afirmou Koeman à NOS. “Um verdadeiro profissional, um exemplo e uma figura de destaque no grupo. Às vezes, talvez ele seja um pouco complacente demais, mas isso também é humano. Eu também já fui assim. Mas precisamos que Virgil esteja no seu melhor nível.”