Wim Kieft espera que Neymar (34) brilhe mais uma vez na próxima Copa do Mundo. O convidado fixo do programa KieftJansenEgmondGijp sabe, afinal, que o atacante brasileiro costuma lutar contra a imagem de jogador bastante propenso a lesões.

“Eu gostaria que o Neymar estivesse em forma. E que ele pudesse fazer algo legal”, expressa Kieft sua esperança no podcast de quinta-feira, algumas semanas antes da primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Marrocos.

“Porque ele vai entrar para a história como aquele chorão. Aquele chorão e exagonado, que fazia coisas exageradas. Mas as pessoas esquecem que ele jogou muito bem no FC Barcelona”, lembra Kieft dos dias de glória de Neymar na Espanha.

René van der Gijp entra na conversa imediatamente. “Quando você vê aquelas imagens do Brasil, no Santos. Era de loucos, no começo da carreira dele. Naquela época, ele era dez quilos mais magro. Neymar era rápido, de loucos.”

Neymar atuou pela última vez pela seleção brasileira em outubro de 2023. Apesar disso, o técnico Carlo Ancelotti convocou o atacante para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Para o veterano, esta será sua quarta participação em uma Copa do Mundo, depois de 2014, 2018 e 2022.

O tão comentado atacante do Santos está atualmente lidando com uma lesão na panturrilha, o que gera preocupações quanto ao confronto contra o Marrocos em 14 de junho. O médico da seleção, Rodrigo Zogaib, tenta dissipar as preocupações em torno de Neymar em entrevista ao O Globo.

“Neymar chegará quase ou totalmente recuperado à seleção”, afirma o médico esportivo. A seleção brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo com um treino no dia 27 de maio.